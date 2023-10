A partire da oggi è disponibile all’ascolto su tutte le principali piattaforme di streaming musicale il nuovo brano di una delle artiste italiane più in voga del momento, Angelina Mango.

Si intitola “Che t’o dico a fa‘”, si colloca sulla scia dello sfolgorante successo del singolo precedente, il famosissimo “Ci pensiamo domani“, e arriva giusto sei giorni prima dell’inizio del tour italiano della cantante, che vedrà il suo avvio in quel di Napoli il prossimo 12 ottobre.

Scopriamo allora subito qui di seguito il significato e il testo di “Che t’o dico a fa‘”, cantato da Angelina Mango e da lei stessa scritto insieme ad Alessandro La Cava.

Significato di “Che t’o dico a fa’”

Questo brano parla di voglia di vivere senza concentrarsi troppo sulle leggi dettate dagli orari e dai programmi (“non ho piani, non ho orari“) e in particolare si riferisce alla spensieratezza di una fuga nei vicoli di Napoli, di cui l’artista è totalmente innamorata e dai quali non vorrebbe mai andare via.

Oltre a quella fisica, però, nella canzone c’è spazio anche per una fuga puramente mentale: sebbene infatti al momento si trovi in compagnia di un individuo che ama e da cui è ricambiata, nonostante non voglia dirlo ad alta voce per scaramanzia, il suo pensiero corre ad un altro ragazzo (“Potevo ballare con lui, eh, eh, ma sto qua a pazziare co’ te“).

Testo della canzone

[Verso 1]

Io non ho piani, io non ho piani

E non ho orari, io non ho orari

E non è presto e non è tardi e non ha un nome

Questa faccia non ha specchi, tanto siamo uguali

[Pre-Ritornello]

Ti guarderei continuamente

Comunque sia, ogni posto è casa mia

E siamo umani

È con le mani che tu mi trascini via

[Ritornello]

Potevo ballare con lui, eh, eh

Ma sto qua a pazziare co’ te

Tienilo a mente

Tienilo a mente

Che non ho più niente, ho solo te

E se poi scappo via così

Nei vicoli di Spaccanapoli

Ci rimarrei per sempre

Ti giuro, sempre

Vorrei dirti che devo andare

Ma che t’o dico a fa’?

Eh eh, eh eh, oh

Ma che t’o dico a fa’?

[Verso 2]

Ormai ti amo e tu mi ami, eh

Se non lo vedi, metti gli occhiali, eh

E non diciamolo per scaramanzia, che

Non si sa mai, non si sa mai, però

[Pre-Ritornello]

Ti guarderei continuamente

Comunque sia, ogni posto è casa mia

E siamo umani

E con le mani mi trascini via

[Ritornello]

Potevo ballare con lui, eh, eh

Ma sto qua a pazziare co’ te

Tienilo a mente

Tienilo a mente

Che non ho più niente, ho solo te

E se poi scappo via così

Nei vicoli di Spaccanapoli

Ci rimarrei per sempre

Ti giuro, sempre

Vorrei dirti che devo andare

Ma che t’o dico a fa’?

[Ponte]

Sembra una pazzia

Ma è la vita mia

Non si fa capire

Come una poesia

Ma la vita tua

Stringe la vita mia

E pare una pazzia

E pare una poesia, io

[Ritornello]

Potevo ballare con lui, eh, eh

Ma sto qua a pazziare co’ te

Tienilo a mente

Tienilo a mente

Che non ho più niente, ho solo te

E se poi scappo via così

Nei vicoli di Spaccanapoli

Ci rimarrei per sempre

Ti giuro, sempre

Vorrei dirti che devo andare

(Devo andare, devo andare)

Ma che t’o dico a fa’?

Eh eh

Na na na na na, eh eh

Na na na na na, eh eh

Ah-ah

Eh, ehi ehi

[Outro]

Ma che t’o dico a fa’?

–

Avete già ascoltato questo brano? Vi è piaciuto? Aspettiamo le vostre opinioni in merito qui sotto nei commenti!