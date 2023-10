Angelina Mango è una giovane cantante della Basilicata classe 2001. Inizialmente volto conosciuto perché era la figlia di Mango, cantautore amato dal pubblico italiano e non solo venuto a mancare nel 2014, e della moglie Laura Valente.

Timidamente e passo dopo passo, ha deciso di intraprendere anche lei la carriera musicale. D’altronde è nata in una famiglia dove la musica si respira ogni giorno. Angelina, però, non voleva essere vista come figlia d’arte, ma voleva farsi strada basandosi solo sul suo talento. Ed ora che è arrivata seconda partecipando ad Amici di Maria De Filippi, si è fatta conoscere per quello che è: una ragazza dolce e con una voce unica. Protagonista di brani come Sono aggrappata a te, Walkman, Formica, Va tutto bene fino a Non sento più niente, Ci pensiamo Domani ed il recente successo di Che T’O Dico a Fa per citarne alcuni.

Al momento è davvero sulla cresta dell’onda con un tour che è appena partito e che la porterà in giro per l’Italia, ma anche con un ultimo singolo da record. Eppure non sempre è tutto oro quello che luccica. Di solito, infatti, siamo portati a pensare che la vita dei personaggi famosi sia sempre semplice, ma dimentichiamo che sono persone in carne ed ossa come noi, certo magari godono di qualche privilegio in più, ma comunque vivono anche loro momenti difficili. Angelina, infatti, ha rivelato che in passato l’ansia le ha tenuto compagnia e non le ha permesso di vivere al meglio la sua vita. Durante un’intervista senza filtri a Verissimo con Silvia Toffanin ha ammesso che nell’ultimo anno è cresciuta e non dà più peso a determinate cose come, invece, faceva in passato. Queste le sue parole:

La cantante Angelina Mango

“Adesso non c’è più l’ansia invalidante che vivevo quando era al liceo. L’ansia ti blocca e non ti fa vivere le cose. Avevo molti più problemi a passare il tempo con le persone, senza avere paranoie. Adesso invece, ad esempio, se mi chiamano i miei amici per andare tre giorni al lago vado senza problemi”.

La giovane cantante ha la fortuna di poter contare su una famiglia che la riempie d’amore e non le fa mai mancare il suo supporto con la mamma ed il fratello Filippo che, anche lontani, sono sempre presenti per lei e poi c’è anche papà Mango che, anche se non è più al suo fianco fisicamente, le ha lasciato una grande eredità:

“Papà mi ha lasciato la gentilezza, il mio lavoro, la responsabilità di avere un talento, che non basta a se stesso e va coltivato, accompagnato e sviluppato”.

Invece a Tv Sorrisi e Canzoni Angelina ha rivelato che, dal momento in cui ha scelto di essere più leggera, tutto è cambiato:

“Sì, perché le mie esperienze di vita mi avevano portato, in passato, a scrivere tante canzoni tristissime. Poi, a un certo punto, ho scritto il brano Voglia di vivere e mi sono stupita io stessa di poter cantare qualcosa di così diverso. È una canzone che mi ha sbloccato, e non poco”.

Tuttavia non pensate che ora canterà solo canzoni allegre e spensierate, ma ci saranno tante montagne russe emotive come ha potuto vedere chi ha partecipato ai suoi concerti dove si alternano brani allegri a brani emozionanti.

E tu sei un fan di Angelina Mango? Andrai a vederla live in qualche suo concerto? Ti aspettiamo nei commenti!