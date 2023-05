Angelina Mango è una giovane cantante della Basilicata classe 2001. Inizialmente volto conosciuto perché era la figlia di Mango, cantautore amato dal pubblico italiano e non solo venuto a mancare nel 2014, e della moglie Laura Valente.

Timidamente e passo dopo passo, ha deciso di intraprendere anche lei la carriera musicale. D’altronde è nata in una famiglia dove la musica si respira ogni giorno. Angelina, però, non voleva essere vista come figlia d’arte, ma voleva farsi strada basandosi solo sul suo talento. Ed ora che è arrivata seconda partecipando ad Amici di Maria De Filippi, si è fatta conoscere per quello che è: una ragazza dolce e con una voce unica. Protagonista di brani come Sono aggrappata a te, Walkman, Formica, Va tutto bene fino a Non sento più niente e Ci pensiamo Domani per citarne alcuni. Ed oggi Angelina Mango è pronta per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 19 maggio, esce infatti il suo nuovo album dal titolo Voglia di Vivere che arriva dopo Monolocale, il suo primo album autoprodotto nel 2020. Un album che ha tutte le carte in regola per diventare un manifesto della GenZ, ovvero la generazione dell’ultimo periodo, quella di cui si fa portavoce Angelina Mango. L’album è composto da sei tracce dove inquietudine, voglia di libertà, speranza e disilussione sono le vere protagoniste. Un vero e proprio cambiamento di attitudine come la stessa cantante rivela:

“Quando ho fatto Monolocale pensavo molto alle mie paure e per superarle ne scrivevo, ora faccio più fatica, preferisco scrivere delle conquiste, di quello che mi stupisce, di quello che non esiste e vorrei fosse reale. Guardo con occhi più felici la realtà e guardo il vero”.

La cantante Angelina Mango

Alle spalle ha tantissime esperienze ed infatti questo le permette di spaziare tra generi diversi ed, al tempo stesso, portare originalità e freschezza alle sue produzioni. Nel frattempo, Angelina Mango è pronta ad essere la protagonista di Voglia di vivere instore che la porterà in giro per il nostro paese e le darà l’opportunità di conoscere tutti i suoi fan. Si inizia proprio oggi a Marcianise (Caserta) per poi concludersi il 31 maggio ad Ascoli Piceno, ma non mancheranno città come Milano, Roma, Verona e Modena nel mezzo.

La tracklist di Voglia di Vivere

Ci pensiamo domani

Mani vuote

Voglia di vivere

Vita morte e miracoli

Eccetera

Nove maggio

E tu sei un fan di Angelina Mango? Hai già avuto modo di ascoltare le canzoni del suo nuovo album Voglia di Vivere? Ti aspettiamo nei commenti!