Angelina Mango è una cantante nata a Lagonegro classe 2001. In molti la conosceranno principalmente per essere la figlia di due nomi molto importanti della musica italiana, ovvero Mango (cantautore venuto a mancare l’8 dicembre 2014) e di Laura Valente.

Nonostante la giovane età, Angelina ha un talento incredibile poiché, fin dalla più tenera età, compone canzoni in inglese o solo melodie fino ai 14 anni. Il tutto in modo molto naturale, d’altronde in casa sua si respirava quotidianamente musica ed arte. Poi si esibisce dal vivo con la sua band di cui fa parte anche suo fratello, come batterista. Dopo la morte del padre, lascia con la sua famiglia la Basilicata per trasferirsi a Milano e nel 2020 pubblica l’EP Monolocale, nato durante l’esperienza del lockdown, mentre la scorsa estate ha aperto il tour in giro per l’Italia di Giovanni Caccamo. Ed oggi, venerdì 14 ottobre, Angelina Mango torna protagonista del mondo musicale. Oggi, infatti, esce il suo nuovo singolo dal titolo Rituali che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. In questo brano, prodotto da Enrico Brun, non sarà da sola, ma accompagnata dalla voce di Nashely, classe 2000 di Vicenza.

La cantante Angelina Mango

Il significato di Rituali

Rituali, il nuovo singolo di Angelina Mango, parla di apparenze e di come, ad esempio, il dolore possa facilmente nascondersi dietro ad un sorriso di circostanza. Oppure quando si vede una vita apparentemente perfetta, ma in realtà si cela la sofferenza e così la domanda “Come stai?” perde il suo vero significato e tutto diventa retorica con una risposta falsata che, in realtà, non interessa. Parole sincere che nascondono un fondo di verità. A tal proposito, Angelina rivela che:

“La gente non parla del casino che ha in testa e fa finta che non esista. Per questo con Nashley è stato bello affrontare in modo cinico la cosa, ballandoci sopra. Rituali è nata dalla bugia con cui rispondiamo quando ci chiedono oggi come stai?”.

