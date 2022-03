Stefano Gentili, da tutti conosciuto come Anima, è un cantante di Roma classe 1997. Ama definirsi un artista sincero, ma al tempo stesso un cantautore moderno che fa prevalere le sonorità pop, rap e r&b. Il 2021 è stato un anno importante, possiamo definirlo l’anno della consacrazione poiché Spotify ha riconosciuto il suo talento ed ha inserito alcune delle sue canzoni più famose come Antiproiettile, Re, Non va, A parte te, Non vediamoci più per citarne alcune in diverse playlist come Novità Rap Italiano e Generazione Z.

Ed oggi venerdì 18 marzo, Anima torna protagonista della scena musicale con il nuovo singolo dal titolo Lungomare Inverno, nuovo singolo dell’album Photogallery, uscito lo scorso 4 marzo. Il singolo è disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme di streaming musicale. Il suo album è stato un successo e vede, in copertina, l’influencer Camilla Brutti mentre si trova nella sua camera da letto circondata di ricordi, proprio come l’essenza dell’album. A proposito di Photogallery, il cantante dichiara:

“Il titolo di questo disco richiama la galleria del telefono dove teniamo custoditi i nostri ricordi sotto forma di foto, sempre a nostra disposizione. Nei vari brani, ho inserito all’interno di alcuni singoli un artista che possa contribuire alla costruzione di quel determinato immaginario.”

Il cantante Anima

Il significato di Lungomare Inverno

La protagonista del singolo Lungomare Inverno è la nostalgia. Possiamo notarlo grazie ad un uso consistente di metafore, ma anche di istanti vissuti nel passato che vengono parafrasati nel brano. Si tratta di temi molto noti ai più giovani che si confrontano, per la prima volta, con la vita. Gli amori finiti vengono vissuti con malinconia e nostalgia, ma c’è anche la voglia di amori futuri, di potersi innamorare nuovamente per poter provare le emozioni tipiche di questo sentimento, come anche la paura di fidarsi ad occhi chiusi di una nuova persona. Per questo motivo, Anima canta che gli piacerebbe poter vedere un trailer della nuova storia d’amore per capire se gli conviene o meno buttarsi a capofitto in questa relazione.

