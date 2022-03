L’attesa è finalmente (quasi) terminata: a Marzo 2022 usciranno su Prime Video novità e continuazioni di alcuni anime che tutti almeno una volta nella vita dovrebbero vedere: la prima stagione di Haikyuu!! (doppiata interamente in italiano), le stagioni 10 e 11 di Bleach, le prime due stagioni di Naruto e la terza stagione di HunterxHunter.

Ma vediamo più nel dettaglio che cosa ci aspetta in questo mese così ricco dal punto di vista dell’animazione.

Haikyuu!! – stagione 1: 18 Marzo

Incentrata sulle gare pallavolistiche sostenute dal liceo provinciale Karasuno al fine di divenire una squadra coesa e imbattibile, la serie anime ispirata all’omonimo manga di Haruichi Furudate, iniziata nel 2016 e terminata nel 2020, fa finalmente la sua comparsa su Prime Video doppiata per la prima volta interamente italiano. Le quattro stagioni dell’anime, in lingua originale e con sottotitoli in italiano, sono infatti già presenti da molto tempo sulla piattaforma di Amazon, ma dal 18 marzo finalmente non saremo più costretti a leggere, per capire qualcosa delle avventure pallavolistiche di Shoya Hinata e della sua squadra, perchè ci basterà semplicemente ascoltare: Yamato Video ha infatti preso in carico il doppiaggio italiano della serie.

Il cast di doppiatori, come annunciato dalla stessa Yamato Video, risulta così composto:

Shoyo Hinata: Simone Lupinacci

Tobio Kageyama: Andrea Oldani

Daichi Sawamura: Massimo Triggiani

Koshi Sugawara: Tommaso Zalone

Yu Nishinoya: Stefano Pozzi

Asahi Azumane: Ruggero Andreozzi

Kei Tsukishima: Gianandrea Muià

Ryunosuke Tanaka: Federico Viola

Tadashi Yamaguchi: Andrea Rotolo

Kazuhito Narita: Maurizio Di Girolamo

Chikara Ennoshita: Andrea Colombo Giardinelli

Hisashi Kinoshita: Davide Minetto

Kiyoko Shimizu: Federica Simonelli

Ittetsu Takeda: Max Di Benedtto

Keishin Ukai: Luca Ghignone

Ikkei Ukai: Oliviero Corbetta

Yui Michimiya: Martina Felli

Mao Aihara: Katia Sorrentino

Rinko Sudo: Martina Tamburello

Aya: Chiara Leoncini

Yusuke Takinoue: Valerio Amoruso

Makoto Shimada: Giuseppe Palasciano

Hidenori Uchizawa: Francesco Mei

Yukinari Mori: Paolo De Santis

Tetsuro Kuroo: Patrizio Prata

Kenma Kozume: Alessandro Pili

Morisuke Yaku: Dario Sansalone

Lev Haiba: Ezio Vivolo

Yuki Shibayama: Matteo Garofalo

Taketora Yamamoto: Davide Fumagalli

Shohei Fukunaga: Daniel Magni

Nobuyuki Kai: Francesco De Marco

So Inuoka: Simone Marzola

Yasufumi Nekomata: Giovanni Battezzato

Manabu Naoi: Lorenzo Scattorin

Originariamente, la serie doppiata sarebbe dovuta essere lanciata unicamente su Anime Generation, canale a pagamento (4,99 euro mensili dopo 14 giorni di prova gratuita, in aggiunta al normale abbonamento Amazon Prime) della Yamato Video, in cui sono pubblicati anime per tutte le età, da Georgie, Berserk e Lady Oscar, per citare solo alcuni dei titoli più famosi “di un tempo” (che non perdono però mai il proprio stile), fino ad arrivare ad opere di nuova generazione, doppiate in italiano come “Assassination classroom“, “Terror in resonance” e “Cells at work! Black” o in simulcast con il Giappone, come “Futsal Boy“.

Tuttavia, in segno di ringraziamento per i numerosissimi iscritti al canale, la Yamato Video ha deciso di “regalare” la prima stagione doppiata di Haikyuu!! anche a coloro che non si sono ancora iscritti ad Anime Generation.

Per tuffarsi nel mondo della pallavolo insieme al grintoso Shoya, al serioso Tobio e tutti gli altri “corvi”, non vi resta dunque che avere all’attivo un abbonamento ad Amazon Prime… ed attendere con pazienza il sempre più vicino 18 Marzo.

Bleach – stagione 10 e 11: 25 Marzo

Ormai di successo super confermato, la serie anime “Bleach“, adattamento dell’omonimo manga di Tite Kubo, torna su Amazon Prime Video con nuove trepidanti avventure tutte doppiate in italiano.

La trama ruota attorno alla figura dello studente Ichigo Kurosaki, un ragazzo come tanti… ma con la capacità di vedere gli spiriti. Nonostante ciò, però, conduce una vita normale, finchè un giorno incontra lo Shinigami (Dio della morte nel folklore giapponese) Rukia Kuchichi, alla ricerca di un Hollow, creatura sovrannaturale che caccia persone vive e fantasmi dotati di elevata forza spirituale. Ichigo si aiuta di offrire Rukia, ma così facendo diviene lui stesso il bersaglio di un Hollow, per far fronte al quale è costretto a rinascere… come Shinigami. Da qui inizia per lui una “vita” del tutto nuova.

Naruto – stagione 1 e 2: 26 Marzo

Da poco acquisiti i diritti per la versione doppiata di “Naruto“, serie anime tratta dall’omonimo famosissimo manga di Masashi Kishimoto, la Yamato Video ha deciso di fare un altro prezioso regalo agli amanti degli anime: come per il sopracitato Haikyuu!!, infatti, le prime due stagioni di Naruto saranno disponibili su Amazon Prime Video anche per chi non è abbonato ad Anime Generation.

Un’occasione da non perdere, dunque, per (ris)coprire una delle serie che maggiormente ha fatto la storia dell’animazione nipponica, la cui trama ruota attorno al giovane Naruto Uzumaki che, inizialmente bambino emarginato e considerato “demoniaco” per il fatto che ospita all’interno del proprio corpo lo spirito della Volpe a nove code, un demone soprannaturale sigillato all’interno di Naruto per evitare che col proprio immenso potere causi danni incalcolabili, parte per un viaggio alla ricerca di se stesso e soprattutto della sua posizione nel mondo, tra mille avventure, temibili nemici da sconfiggere e amici da (ri)trovare.

HunterxHunter (versione 2011) – stagione 3: 30 Marzo

Pronti a tornare ad immergervi nel fantastico mondo di HunterxHunter?

Ebbene, dopo due lunghi mesi di attesa, l’adattamento anime (versione del 2011) dell’omonimo manga di Yoshihiro Togashi ritorna finalmente doppiato in italiano su Prime Video, con una terza stagione da non perdere.

Ecco che dunque dal 30 Marzo le avventure del caparbio Gon e dei suoi più cari amici – dal temibile Killua all’orgoglioso Kurapika, senza dimenticare il simpatico Leorio, ovviamente – torneranno ad allietare i loro fan in un mix travolgente di emozioni senza tempo.

Dopo aver terminato il gioco “Greed Island“, Gon sembra finalmente sul punto di trovare il padre a lungo cercato e mai conosciuto, il famoso e indomito Hunter di prima classe Ging Freecs. Ma è davvero così? O il genitore vuole sottoporre il figlio ancora a qualche prova, priva di fare finalmente la sua comparsa? Ma se così fosse, chi è allora la misteriosa figura che Gon e Killua hanno visto al termine della scorsa stagione? Lo scopriremo in una nuova saga ricca di colpi di scena e di indimenticabili personaggi, tra vecchi ritorni inattesi e nuove comparse tutte da amare.

Se vuoi scoprire altre uscite su prime video leggi l’articolo sotto:

nuove uscite su Amazon Prime Video.