La giovane rapper Anna ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo “Gasolina”, il brano arriva dopo il successo di “Bando”, “Drippin in Milano” e “3 di cuori”.

In questi giorni Milano è stata tappezzata da cartelloni pubblicitari di color rosa fluo con un codice QR da inquadrare che vi collegherà ad una pagina in cui sarà possibile sentire la voce della cantante che vi invita ad un grande festa.

Una campagna pubblicitaria che ha annunciato così, il nuovo singolo di Anna.

Anna, spalleggiata dalla sua etichetta, prova a replicare il successo dei brani precedenti con un beat già commercializzato ma che fino ad oggi non è mai più stato replicato.

Il significato di “Gasolina” di Anna

Il nuovo singolo, Gasolina, è stato prodotto da Virgin Records/Universal Music Italia, ed è un brano a ritmo veloce e travolgente che punta a far ballare tutti nei club quest’estate.

Il brano riporta alla luce una delle canzoni più iconiche delle serie tv, quella cantata da Brenda Asnicar ne “Il mondo di Patty”, serie tv che andava in onda su Disney Channel nel 2007.

Il brano si intitolava “Las Divinas” e conteneva nel ritornello la parola “gasolina” e Anna in questo nuovo singolo si definisce “benzina“ come le “Divine”.

Gasolina ha una cover realizzata da Nic Paranoia, molto colorata che raffigura una bombola di butano da cui fuoriesce un liquido rosa che fa pensare ad un brano esplosivo e frizzante. Una misteriosa bevanda energizzante che scatena la voglia di divertirsi e ballare.

Il testo di “Gasolina” di Anna

Ballano fino a mattina

sabbia brucia come la cartina

sto fumando gasolina, gasolina de verdad

Ballano fino a mattina

sabbia brucia come la cartina

sto fumando gasolina, gasolina de verdad

Ballano fino a mattina

sabbia brucia come la cartina

sto fumando gasolina, gasolina de verdad

Oh chico

ricordi stavamo fuori all’uscita

ci bastava una vodka calda e liscia

dimenticati una brutta notizia

Ok la situa inizia, Ibiza

Pa, pa, pa, pa ra

arriva la briga

tu finire in galera

fidati di nessuno

che la gente ti giuro

Tradire me per un euro in più

io rispondo alle mie regole

se dopo lei mischia il Malibù

cosa mi potrà succedere

Ballano fino a mattina

sabbia brucia come la cartina

sto fumando gasolina, gasolina de verdad

Ballano fino a mattina

sabbia brucia come la cartina

sto fumando gasolina, gasolina de verdad

Ballano fino a mattina

sabbia brucia come la cartina

sto fumando gasolina, gasolina de verdad

oh baby, baby mi cerca ma lo sa che non mi trova

gli ho detto se stai con lei perché ne vuoi una nuova

non ho più risposto stavo atterrando a Roma

faccio avanti e indietro da Milano a Barcellona

Dame mas gasolina baby

sarò sul palco live

non avevo una lira baby

e adesso cantano ai live

e non me ne frega nada más

la mia cerchia non la passi più

odio tutti quelli come te

che non mostrano mai gratidu

siamo entrati nel club

portami della xxx

Ballano fino a mattina

sabbia brucia come la cartina

sto fumando gasolina, gasolina de verdad

Ballano fino a mattina

sabbia brucia come la cartina

sto fumando gasolina, gasolina de verdad

Ballano fino a mattina

sabbia brucia come la cartina

sto fumando gasolina, gasolina de verdad

Scrivi nei commenti cosa ne pensi di “Gasolina”, il nuovo brano di Anna!