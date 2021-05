Netflix lo aveva anticipato che era pronto a stupire il suo pubblico al fine di battere la concorrenza dei diretti avversari come Prime Video e Disney+. Per questo motivo, la piattaforma di streaming ha deciso di puntare su titoli e su generi nuovi, ma al tempo stesso di dare anche spazio alle produzioni locali come quella italiana.

Ed è così che su Netflix arriva anche la prima serie tv originale russa dal titolo Anna K, ovvero un adattamento di Anna Karenina, romanzo capolavoro scritto da Lev Tolstoj. A differenza di quanto si possa pensare, però, non si tratterà di una versione fedele del libro, ma verrà rivista in una chiave moderna cercando di andare incontro ai gusti degli spettatori di tutto il mondo per conquistarli. Per questo motivo la serie sarà ambientata nel XXI secolo e non più nel XIX secolo ed Anna Karenina sarà una donna mondana e moglie del futuro governatore di San Pietroburgo che, però, inizia una travolgente relazione con Vronsky, erede di un impero di alluminio. I veri protagonisti saranno la passione, la fedeltà e gli ostacoli. La produzione sarà a cura di Valeriy Fedorovich, Evgeniy Nikishov, Sergey Kornikhin, Roman Kantor. Ed a proposito della serie tv in arrivo Roman Kantor afferma che:

L’attrice Svetlana Khodchenkova sarà Anna Karenina

“Trasportare Anna Karenina nella Russia del XXI secolo presentandola contemporaneamente al mondo intero nella sua lingua originale (e in molte altre) attraverso il miracolo di Netflix penso sia un sogno diventato realtà”.

Il ruolo principale sarà affidato a Svetlana Khodchenkova, attrice di Mosca classe 1983 che, dopo aver preso parte a La Talpa ed a Wolverine – L’immortale è pronta per questa nuova avventura. La data di inizio delle riprese non è ancora stata resa nota, ma sappiamo che si svolgeranno tra Mosca e San Pietroburgo. Sul piccolo schermo, invece, bisognerà attendere il 2022 per vedere il debutto di Anna K su Netflix.

