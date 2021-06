Un nuovo singolo in rotazione radiofonica per Anna Tatangelo, si tratta di Sangria, un brano estratto da Annazero, il nuovo album che vede la cantante cimentarsi con nuovi generi in una vera e propria rinascita artistica.

Così dopo i singoli Guapo ft Geolier e Fra Me e Te ft Gmitaiz, anche in Sangria Anna Tatangelo non è da sola, ma in collaborazione con la rapper Beba. Un altro brano che ci lascia intendere quanto la Tatangelo sia alla ricerca di un nuovo stile, più vicino all’hip hop e all’urban.

Molto interessante anche il video ufficiale della canzone, che puoi trovare in cima all’articolo, dove vediamo Anna e Beba in versione bandite sexy, mentre sfrecciano su una decappottabile su una strada sterrata nel deserto. Un video semplice, ma che accompagna molto bene il senso della canzone, rimandando ad una sorellanza un po’ alla Thelma e Louise.

Il significato del testo di Sangria

Con il testo di Sangria lasciamo la tematica amorosa standard per parlare di un altro tipo di relazione, quella che nasce tra le donne, la così detta sorellanza. Quello spirito che ci rende solidali con altre donne, e che ci fa sentire la forza e allo stesso tempo la dolcezza dell’essere donna.

A spiegare il significato del testo ci ha pensato la stessa Anna Tatangelo, che ha descritto Sangria con queste parole:

Sangria è un brano dedicato alle donne e all’empatia che si crea dalla comprensione reciproca che spesso si instaura tra di noi. Ho scelto di cantarlo con Beba perché è una donna molto forte, ma allo stesso tempo molto dolce. E poi è bravissima, una rapper con un’estrema padronanza della voce. Anna Tatangelo

Con Sangria, quindi, continua il cammino di Anna Tatangelo verso il rinnovamento artistico e musicale, un cambiamento iniziato un po’ per gioco, un paio di anni fa, dopo la conoscenza e la collaborazione con Achille Lauro che le ha spalancato le porte di un nuovo genere, più al passo coi tempi e pronto a misurarsi anche con la sua musicalità. Dove la porterà questo nuovo cammino?

E tu cosa ne pensi? Ti piace il singolo Sangria di Anna Tatangelo e l’importante significato del suo testo? Lascia un commento per dire la tua, ma prima leggi il testo della canzone che trovi qui sotto.