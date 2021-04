Esce oggi il nuovo singolo di Anna Tatangelo dal titolo Serenata, una canzone che arriva dopo il successo del singolo precedente Guapo, fatto in collaborazione con Geolier, e ancora prima Fra me e te feat Gemitaiz. Una canzone che segue quindi le collaborazioni con due dei nomi più importanti del rap italiano, e in qualche modo tiene fede a quello stesso stile.

Con Serenata infatti, Anna Tatangelo prosegue il suo cammino di rinnovamento dello stile, che dal passato pop leggero oggi l’avvicina all’hip hop e all’urban, un cambiamento nato un po’ per gioco dall’incontro della Tatangelo con Achille Lauro, e la loro collaborazione artistica di due anni fa.

Non so quanto il timbro vocale e le caratteristiche della voce di Anna Tatangelo possano accostarsi bene a questo nuovo genere, però uno sforzo al cambiamento è sempre da apprezzare in un artista, così come il mettersi in gioco invece di diventare la semplice copia del passato.

Il significato del testo di Serenata di Anna Tatangelo

Molto interessante è il significato che Anna Tatangelo vuole dare alla sua Serenata. La canzone infatti ci parla di una donna forte, di carattere, che non vuole passare per la parte debole e sottomessa in un rapporto, anche al costo di apparire arrogante.

Il racconto che ci arriva dal testo ci parla di una storia d’amore che cerca un ultimo appiglio per restare in piedi, ma è ormai logora e ad un passo dalla fine.

Con Serenata, quindi, Anna Tatangelo torna ad affermarsi come donna indipendente, forte e determinata, che non ha paura di dire quello che pensa.

Serenata, prodotta da Dat Boi Dee è disponibile da oggi in rotazione radiofonica e in tutti gli store digitali.

