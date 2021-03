Annalisa Scarrone, cantante di Savona classe 1985, è senza ombra di dubbio una delle voci femminili più amate dal pubblico italiano. Ha preso parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Dieci emozionando i telespettatori con il racconto di una storia d’amore che non vuole saperne di finire e, per questo motivo, si aggrappa a tutte le ultime volte che poi, però, non sono mai davvero le ultime.

La canzone Dieci ha permesso ad Annalisa di raggiungere un importante traguardo. Il brano, infatti, è stato certificato Disco d’Oro per le vendite e continua ad essere presente nella top 10 della classifica dei singoli più venduti.

La cantante Annalisa

La canzone scritta da Annalisa insieme a Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Jacopo Matteo Luca D’Amico fa parte dell’album Nuda10 che rappresenta una svolta sensuale per la cantante e che è uscito il 12 marzo con sei brani, tra inediti e rivisitazioni, che si sono aggiunti alla versione originale uscita nell’autunno 2020. Ancora una volta, Annalisa prosegue a gonfie vele con la sua vita professionale, in attesa di poter tornare a cantare live davanti ai suoi fan.

