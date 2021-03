Annalisa torna al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Dieci ed il racconto di una storia d’amore che non vuole finire e, per questo motivo, cerca disperatamente di aggrapparsi alle ultime volte che poi, ultime, non sono veramente mai. La sua bellezza e la sua bravura attirano facilmente l’attenzione tanto che il suo nome è uno dei più quotati come possibile vincitrice di Sanremo. Nel frattempo, ieri, si è aggiudicata il settimo posto in classifica durante la serata dedicata alle canzoni d’autore.

Annalisa a Sanremo 2021: la scelta di La musica è finita

Per la serata cover del Festival di Sanremo, Annalisa ha scelto la canzone La musica è finita, brano pubblicato nel 1967 da Ornella Vanoni. Non è la prima volta che la cantante ligure sceglie questa canzone a cui è molto legata e che ha già cantato in diverse occasioni. Tuttavia, questa volta, sul palco dell’Ariston ha portato una nuova versione dove alternava momenti di dolcezza a momenti di forza con suoni più rock rispetto alla versione originale di La musica è finita.

Annalisa e Federico Poggipollini sul palco del Festival di Sanremo

L’esibizione di Annalisa durante la serata cover a Sanremo 2021

Sul palco dell’Ariston, nella serata di giovedì, Annalisa era l’unica voce sulle note di La musica è finita di Ornella Vanoni, ma ha scelto di essere accompagnata da un nome molto conosciuto nel panorama musicale italiano, quello di Federico Poggipollini, famoso chitarrista. Il risultato è stato quello di un’esibizione grintosa, degna di una cantante come Annalisa. L’attenzione, tuttavia, soprattutto per i più attenti alla moda, è stata attirata dal suo look: un mini abito nero con spalline e stivali con frange brillanti e tacco a spillo, tutto firmato Bluemarine.

Ed a voi è piaciuta l’esibizione di Annalisa? Cosa ne pensate del suo look? Fatecelo sapere nei commenti!