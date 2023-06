Annalisa porta il suo singolo “Mon Amour” al primo posto nella classifica dei singoli di FIMI dopo oltre tre anni dall’ultima volta, quando al primo posto c’era la rapper Anna con “Bando”.

Questo risultato straordinario è stato raggiunto grazie al successo di “Mon Amour”, diventando anche il suo primo numero 1 in carriera nella categoria dei singoli. Nemmeno “Bellissima”, che forse aveva ottenuto ancora più viralità nei mesi scorsi, è riuscita a superare la concorrenza in questo modo.

l brano è uno dei più ascoltati su tutte le piattaforme streaming dove ha infranto i 20 milioni di ascolti senza contare i milioni di visualizzazioni tra YouTube e TikTok. L’estate 2023 è nel segno di Annalisa che, dopo il successo di “Bellissima”, si prepara a diventare la regina dell’estate.

Annalisa primo posto nella classifica FIMI: il successo della cantante

Il successo per Annalisa non si ferma qui, poiché “Disco Paradise” con Fedez e gli Articolo 31 continua a crescere settimana dopo settimana.

L’artista ha superato “Vetri Neri” di Ava, Anna e Capo Plaza, piazzandosi davanti anche a Mina e Blanco, al terzo posto con “Un briciolo di allegria”, e a Lazza, con “Cenere”, stabile nelle prime posizioni da mesi dopo il secondo posto a Sanremo.

Il trionfo di Annalisa è il risultato di un duro lavoro. Improvvisamente, la sua carriera è esplosa, grazie anche ai social media e a una formula vincente, consentendole di diventare la prima donna in vetta alla classifica dopo tre anni e di avere contemporaneamente altri due singoli nella top 40 in Italia: “Bellissima”, il cui successo continua a crescere, e “Disco Paradise”, che attualmente si trova al quinto posto.

Annalisa potrà festeggiare questo straordinario successo dal vivo per la prima volta al Forum con un concerto previsto per il 4 Novembre, un’occasione imperdibile per cantare le sue hit più importanti di fronte ai suoi numerosi fan.

E tu cosa ne pensi del primo posto nella classifica FIMI di Annalisa? Lascia un commento!