Netflix ha pubblicato il trailer di “Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood”, il nuovo film animato di Richard Linklater. Il film è in gara al South by Southwest (SXWS), il festival musicale e cinematografico che ha luogo ogni anno in primavera ad Austin, nel Texas.

Apollo 10 1/2 segna il ritorno di Richard Linklater alla regia di un film animato dopo aver diretto “Waking Life” e “A scanner Darkly”. Oltre ad essere un regista di film d’animazione è uno dei più famosi registi del cinema statunitense. È noto per aver diretto la trilogia di film “Prima dell’alba” nel 2004 e i sequel “Prima del tramonto” e “Before Midnight” per i quali ha ottenuto due candidature agli Oscar.

Lo stile d’animazione usato da Linklater in “Apollo 10 1/2” evoca un mondo lontano e stimola la memoria dello spettatore. Linklater è riuscito a incorporare elementi di grafica 3D in una ripresa dal vivo, per rendere quanto più reale possibile questa storia.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche americane il 25 Marzo e in streaming sulla piattaforma Netflix il 1 Aprile. Nel cast sono presenti Jack Black, Zachary Levi, Glen Powell, Josh Wiggins e Milo Coy.

Spiegazione del trailer del film Apollo 10 1/2

Cosa succederebbe se si scoprisse che il primo uomo sulla luna non fosse stato Neil Armstrong? È quello che si chiede il regista, Richard Linklater, nel suo nuovo film d’animazione “Apollo 10 1/2”.

“Apollo 10 1/2″ è la storia della missione spaziale Apollo che nel 1969 ha portato l’uomo sula luna. Il tutto, però, viene raccontato dal punto di vista di un bambino di 10 anni. Il film è ispirato ai ricordi del regista legati proprio alle missioni della NASA.

Nel trailer si assiste a quello che accade al ragazzino protagonista, che viene scelto per una missione top secret della NASA e di cui nessuno può parlare. Si vede come il bambino viene preparato alla missione con il colloquio con gli ufficiali della NASA e quello che immagina che accadrà. Fino al momento esatto in cui si trova all’interno dello Space Shuttle, dando inizio a questa fantastica avventura che lo porterà sulla luna.