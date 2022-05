Vladimir Putin è un politico di San Pietroburgo classe 1952. Negli ultimi tre mesi si parla sempre più spesso di lui a seguito della guerra contro l’Ucraina.

Certo, da sempre si tratta di uno degli uomini politici più potenti e più conosciuti nel mondo sia per la sua attività politica, ma anche per la sua vita privata spesso sopra gli eccessi con relazioni extraconiugali e proprietario di case che, in grandezza, se la giocano con le dimore dei reali. Non tutti, però, conoscono il suo percorso politico. Nessun problema, a breve non ci saranno più segreti grazie ad AppleTv+. Come sappiamo, le piattaforme di streaming sono alla costante ricerca di titoli in grado di attirare l’attenzione e quale protagonista migliore se non l’uomo di cui, nell’ultimo periodo, tutto il mondo parla? Così è in arrivo una serie tv su Putin e soprattutto sulla sua ascesa al potere. Questo difficile compito verrà affidato al produttore Alexander Rodnyansky (già candidato all’Oscar per due volte) che avrà il compito di raccontare, come lui stesso definisce:

“La vera e orribile storia di come l’uomo che ha cambiato il mondo ha conquistato il potere di farlo“.

Il titolo scelto è quello di All the Kremlin’s Men ovvero Tutti gli uomini del Cremlino come ci rivela Variety e si baserà sull’omonimo libro del report Mikhail Zygar che contiene interviste inedite agli uomini che conoscono bene Putin. Ci faranno capire come un semplice ex ufficiale del KGB sia diventato uno degli uomini più potenti fino ad arrivare alla conquista del Cremlino. Ovviamente ci sarà anche un focus sull’invasione russa dell’Ucraina, iniziata lo scorso febbraio. Parlando della serie tv in arrivo, Rodnyansky afferma che:

“In una situazione in cui il destino dell’Europa e del Nuovo Ordine Mondiale è deciso in tempo reale sul campo di battaglia dell’Ucraina, la guerra che ha scosso le fondamenta della società moderna è stata lanciata da un solo uomo: Putin. Lo spettacolo non raffigurerà solo le macchinazioni dei vari giocatori. La storia centrale ripercorrerà l’evoluzione della mente di Putin. All the Kremlin’s Men mostrerà al pubblico internazionale come passo dopo passo la mente di Putin si sia dissolta nelle teorie del complotto e come le persone intorno a lui abbiano sfruttato le sue profonde paure e la sua sfiducia nei confronti dei valori occidentali, che ha sempre visto come ciniche bugie”.

Il cast de Tutti gli uomini del Cremlino non è stato ancora reso noto così come non è stata resa nota la data di uscita della serie tv, ma sicuramente trattandosi di un argomento attuale non dovremo aspettare molto.

E tu cosa ne pensi di questa decisione di AppleTv+? Seguirai la serie tv Tutti gli uomini del Cremlino? Ti aspettiamo nei commenti!