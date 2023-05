Senza dubbio è stata una delle serie di maggior successo del 2021, portandosi a casa numerosi premi e riconoscimenti: stiamo parlando di “Arcane“, la serie d’animazione ispirata al videogioco di “League of legends” e avente per protagoniste le sorelle Vì e Jinx.

Al termine della prima stagione, composta da un totale di 9 episodi disponibili alla visione ancora adesso su Netflix, i tantissimi fan non hanno potuto fare a meno di domandarsi quando sarebbe uscita una seconda stagione, siccome la storia era ben lungi dall’essere giunta ad una logica conclusione.

Secondo le prime indiscrezioni, i creatori della serie avevano affermato in un primo momento che l’attesa non sarebbe stata lunga, siccome erano già attivamente al lavoro per la realizzazione dei nuovi episodi; una notizia positiva, che sembrava diminuire il tempo di attesa necessario per potersi immergere nuovamente nell’oscuro e caotico mondo di Piltover.

Ebbene, le speranze sono tuttavia svanite: gli showrunner hanno infatti recentemente affermato di aver riscontrato alcuni rallentamenti nella realizzazione della seconda stagione di “Arcane“, la quale dunque non uscirà nel 2023, come ipotizzato in precedenza.

Per riportare le parole di Nicolo Laurent, CEO della Riot Games, la società statunitense che ha portato allo sviluppo di “League of legends” e che ha lavorato alla serie ad essa ispirata:

“La stagione 2 di “Arcane” non è al momento ancora pronta, a causa di due motivi. Il primo è che non vogliamo andare di fretta, in quanto la qualità richiede il suo giusto tempo; il secondo è che non immaginavamo che la prima stagione avrebbe riscontrato tutto questo successo, il che non ci ha permesso di iniziare i lavori per tempo, e adesso ne stiamo pagando il prezzo.”

Ancora attese e nessuna notizia certa, quindi, se non che la seconda stagione di “Arcane“, qualitativamente parlando, non sarà inferiore alla prima.

–

Anche voi non vedete l’ora di tornare da Vì e Jinx? Diteci le vostre opinioni sulla seconda stagione di “Arcane” nei commenti!