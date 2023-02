Dopo “Save your tears“, Ariana Grande torna a collaborare con The Weeknd nella creazione del remix di un’altra canzone della band: stiamo parlando di “Die for you“, risalente al 2016 ed appartenente all’album “Starboy“.

L’uscita del remix del brano, avvenuta oggi 24 febbraio 2023, è stata annunciata qualche tempo fa dalla stessa Ariana Grande sui propri profili social.

Significato di “Die for you”

In questo brano, due innamorati riflettono sulla necessità di separarsi, senza però riuscire mai a farlo nel concreto, in quanto sono legati l’uno all’altra da un amore oltre ogni dire, che li rende persino disposti a morire per il partner.

Traduzione del testo

[Verso 1: The Weeknd]

Sto trovando il modo di articolare i sentimenti che sto attraversando

Non posso dire che non ti amo (Yeah)

Perché ti amo, sì

È difficile per me comunicare i pensieri che ho dentro

Ma stanotte, ti farò sapere

Lasciami dire la verità

Baby, lasciami dire la verità, sì

[Pre-Ritornello: The Weeknd]

Sai cosa sto pensando, lo vedo nei tuoi occhi

Odi il fatto che mi vuoi, odi quando piangi

Hai paura di essere sola, specialmente di notte

Ho paura che mi mancherai, succede ogni volta

Non voglio questa sensazione, non posso permettermi l’amore

Cerco di trovare un motivo per separarci

Non funziona perché tu sei perfetta

E so che ne vale la pena

Non posso andarmene, oh

[Ritornello: Ariana Grande, The Weeknd]

Anche se stiamo attraversando un periodaccio (Ah)

E ti senti solo

Sappi che morirei per te (Ooh, ooh)

Baby, morirei per te, sì

La distanza e il tempo che ci separano

Non mi farà mai cambiare idea perché

Baby, io morirei (Morirei per te)

Baby, morirei per te, sì

[Verso 2: Ariana Grande]

Trovo il modo di concentrarmi su ciò che devo fare

Ma, baby boy, è così difficile intorno a te

E sì, ti sto incolpando

E sai che non posso fingere, ora o mai più

E tu insinui che pensi che potremmo essere meglio

Meglio io e te

Sì, so che è così

[Pre-ritornello: Ariana Grande]

Sai cosa sto pensando, lo vedo nei tuoi occhi

Odi che tu mi voglia, odi quando piangi

Non funziona perché sei perfetto (Mm)

E so che te lo meriti

Non posso andarmene



[Ritornello: Ariana Grande, The Weeknd]

Anche se stiamo attraversando un periodacci

E ti senti solo

Sappi che morirei per te (morirei per te)

Baby, morirei per te, sì

La distanza e il tempo che ci separa

Non mi faranno mai cambiare idea perché

Piccola, morirei per te (morirei per te, uh)

Baby, morirei per te, sì (morirei per te)

[Ponte: The Weeknd]

Morirei per te, mentirei per te

Vivrei la realtà con te, ucciderei per te, piccola mia

Sto solo dicendo, sì

Morirei per te, mentirei per te

Se fossi in te, ucciderei per te, piccola mia.

Na-na-na, na-na-na, na-na-na

[Ritornello: The Weeknd]

Anche se stiamo attraversando un periodaccio (Ooh)

E ti senti sola (No, no)

Sappi che morirei per te (No)

Baby, morirei per te, sì

La distanza e il tempo che ci separano (Ooh)

Non mi farà mai cambiare idea perché (No, no)

Baby, morirei per te (No)

Baby, morirei per te, sì (Oh, baby).