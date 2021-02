Questo è il periodo dei singoli sulla guida… diciamo questo perché nelle classifiche dei brani più ascoltati c’è drivers license di Olivia Rodrigo ma anche test drive di Ariana Grande, che scopriremo in questo articolo. Ariana Grande non ha voluto cavalcare un’insolito trend del momento, lei ama semplicemente guidare. Questo te lo diciamo anche dopo aver visto il suo documentario su Netflix. Residente a Los Angeles e con profonde radici in Florida, Grande ha trascorso anni della sua vita al volante.

Ariana Grande usa spesso il suo lavoro per esplorare i temi della sua vita personale, in questo caso la guida. Qualche giorno fa ha rilasciato proprio “test drive”, incluso nell’edizione deluxe del suo album Positions. Dopo “34+35“, test drive è la seconda canzone dell’era Positions che fa riferimento alle automobili. Ma cosa piace ad Ariana rispetto all’atto di guidare? Crediamo riguardi l’innato senso di solitudine offerto dalla guida oppure la tregua dai riflettori.

Il singolo “test drive” racconta di un’Ariana a suo agio nella relazione attuale e ha poche o nessuna preoccupazione in questo senso.

Ariana Grande canta di dare le chiavi della sua macchina al suo amante. Si tratta ovviamente di una metafora per descrivere una situazione sentimentale. Lei fa capire che consegna il suo futuro nelle mani di questo ragazzo perché sa che con lui sarà in buone mani. Ariana Grande è così a suo agio riguardo a questa decisione che potrebbe persino reclinare il sedile, sdraiarsi e chiudere gli occhi dando pieno diritto di navigazione al suo partner.

Testare la guida di un veicolo prima dell’acquisto è quasi una parte obbligatoria del processo di acquisto per assicurarti di fare la scelta giusta. Quando si tratta di relazioni, il primo “appuntamento” può essere definito come un test drive. Questa è una parte cruciale di qualsiasi relazione che porta la coppia a conoscersi meglio. Il fatto che Ariana Grande pensi di non aver bisogno di una fase di test o che questo tipo ha superato la fase di test drive, suggerisce che ha grande – scusate il gioco di parole – fiducia in questa persona.

E tu come vivi la fase di test drive? Qui sotto trovi la traduzione del testo del singolo.

La traduzione del testo di test drive

ayy

Prendimi, prendimi su, ay ay

potrei inclinare il sedile quando voglio

ti consegno le chiavi, perché sono tue

prendimi, prendimi su, ay ay

non indovinare alla seconda volta, controlla la vista laterale

non mi guardo indietro, a meno di non guardare verso di te

Mi fai venire voglia di restare tutta la notte

non ti lascerò mai (non ti lascerò mai)

tu non sai che con te è vivere o morire

mmm mmm

anche quando ti perdo per la strada

tu dovresti sapere che ho sempre il controllo

perché è l’unica cosa che so

No non ho bisogno di fare un test di guida

un test di guida

tesoro, mi sono già venduta a te, quindi non devo nemmeno

fare un test di guida (oh oh oh)

fare un test di guida (tesoro mio)

è come lo fai tu, e io non devo farlo

Lascio cadere il top

sul mio corpo c’è un disegno dolce

sto pensando al modo in cui mi fai sentire

se tu dici “lo voglio” (lo voglio)

io ci sto

dì solo quella parola, lo sai che sono tua (sono tua)

fai solo cadere una spilla e non voltarti indietro (oh)

Mi fai venire voglia di restare tutta la notte

non ti lascerò mai (non ti lascerò mai)

tu non sai che con te è vivere o morire

mmm mmm

anche quando ti perdo per la strada

tu dovresti sapere che ho sempre il controllo

perché è l’unica cosa che so

No non ho bisogno di fare un test di guida

un test di guida

tesoro, mi sono già venduta a te, quindi non devo nemmeno

fare un test di guida (oh oh oh)

fare un test di guida (tesoro mio)

è come lo fai tu, e io non devo farlo

Il testo in lingua originale di test drive di Ariana Grande

[Intro]

Ah

[Verso 1]

Pull up, pull up on me, ah

Might just recline the seat when I want it

Give you a set of keys ‘cause you own it

Pull up, pull up on me, ayy

No second guessin’, checkin’ the rearview

Ain’t lookin’ back unless it’s right at you

[Pre-Ritornello]

Make me wanna stay through the night

I will never leave from by your side

Don’t you know you got a ride or die? Ah

Even when I miss you on the road

You should know I’m always in control

‘Cause the one thing I already know

[Ritornello]

No, I don’t feel the need to test drive nothin’, test drive nothin’

Baby, I’m sold on you, so I don’t ever gotta

Tеst drive nothin’ (Oh), test drive nothin’ (My baby)

It’s in thе way you do it, I don’t ever gotta, baby

[Verso 2]

I drop the top on that body

That’s candy paint on my body

I’m thinkin’ ‘bout the way I feel on you

If you want, say, “I do” (I do)

I’ll floor it (I’ll floor it)

Just say the word, you know I’m yours (Know I’m yours)

Just drop a pin and don’t reverse (Oh)



[Pre-Ritornello]

Make me wanna stay through the night (Oh, babe)

I will never leave from by your side (Leave from by your side)

Don’t you know you got a ride or die? Ah

Even when I miss you on the road

You should know I’m always in control

‘Cause the one thing I already know

[Ritornello]

No, I don’t feel the need to test drive nothin’ (No, babe)

Test drive nothin’

Baby, I’m sold on you, so I don’t ever gotta

Test drive nothin’, test drive nothin’

It’s in the way you do it, I don’t ever gotta