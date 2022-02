Arianna Del Ghiaccio, meglio conosciuta come Ariete, è una cantante di Anzio classe 2002. Nel 2019 ha partecipato ad X Factor dove, inizialmente, ha attirato l’attenzione di Sfera Ebbasta ed anche se non ha portato a casa la vittoria, si è comunque fatta conoscere dal pubblico.

È iniziata così la sua carriera che l’ha portata ad essere la voce protagonista di brani come Quel Bar e L’Ultima Notte, canzone scelta anche come colonna sonora per la pubblicità di un celebre gelato. Ed oggi, venerdì 25 febbraio, Ariete torna protagonista sulla scena musicale. Oggi, infatti, è disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme di streaming musicali il suo nuovo singolo dal titolo Castelli di Lenzuola, la quinta traccia estratta dal nuovo album di Ariete, Specchio, che è anche il suo primo album in studio e che è uscito proprio oggi: contiene undici tracce, tra cui anche i singoli di successo come Club e L.

La cantante Ariete

Il significato di Castelli di Lenzuola

In Castelli di Lenzuola, Ariete racconta il momento in cui si passa dall’adolescenza all’essere grandi, ovvero quando si cresce. Al tempo stesso, però, chiede alla persona che sta al suo fianco di riuscire a preservare la purezza dell’amore, un amore candido come quello che caratterizza i bambini. Un magico incontro dove gli sguardi sono i protagonisti e che porta a sognare ad occhi aperti, desiderando un grande amore come si sogna da bambini. Un amore talmente bello che non ci si vuole più svegliare e tornare alla cruda realtà. Come è tipico di Ariete, con le sue parole riesce a toccare le corde più profonde ed intime dell’anima di chi l’ascolta.

Il tour di Ariete

Il 2022 rappresenta l’anno del ritorno alla normalità e tornano, finalmente, i primi concerti. Anche Ariete è pronta a tornare sul palco e si prepara al suo tour che la porterà in diverse città italiane come Milano, Padova, Torino, Firenze, Napoli e Roma con sei date su otto già sold out.

E tu hai già sentito il brano Castelli di Lenzuola? Andrai ad uno dei concerti di Ariete? Ti aspettiamo nei commenti!