Rosalba Pippa, meglio conosciuta come Arisa, è una cantante nata a Genova classe 1982. Diventata, con il passare del tempo, una delle voci femminile più amate in Italia grazie alla partecipazione ed alla vittoria del Festival di Sanremo, nella categoria delle Nuove Proposte, con il brano Sincerità nel 2009.

La vittoria al Festival di Sanremo ha rappresentato la svolta per Arisa che, da quel momento, vanta una carriera in ascesa con all’attivo brani dal calibro di Sincerità, La notte, Controvento, L’amore è un’altra cosa e Guardando il cielo per citarne alcuni. Proprio con Controvento, inoltre, ha vinto nuovamente il Festival di Sanremo nel 2014, questa volta nella categoria Big. Ed ora è pronta a tornare sulla scena musicale con un nuovo album che arriva a due anni di distanza dal suo ultimo lavoro, Una nuova Rosalba in città. Ero romantica, questo il titolo del nuovo album, è atteso per il 26 novembre, ma è già possibile averlo in pre order ed è prodotto da Jason Roobey. Anticipato dai singoli Potevi fare di più, Ortica, Psycho ed Altalene, in questo album troviamo una Arisa più matura che ha maturato esperienze e vuole dimostrarlo al suo pubblico, anche a livello sonoro. Lei stessa parlando di Ero Romantica rivela che:

Arisa a Sanremo 2021

“E’ un album in bilico tra romanticismo e desiderio di libertà: a volte sofferto e struggente, in altri momenti sfacciato e disinibito, in una sorprendente alternanza tra malinconie ballate d’amore e sfrenati ritmi dance anni ’90”.

La cantante definisce il suo album come un atto d’amore verso l’umanità in tutte le sue sfaccettature dove viene celebrata la femminilità, ma anche le sue contraddizioni. Un ritorno in grande stile per Arisa che, nel frattempo, ci tiene compagnia il sabato sera con la sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

La tracklist di Ero Romantica

Ero romantica Psycho Agua de Coco Altalene Maddalena Licantropo Cuore La casa dell’amore possibile Ortica Potevi fare di più L’arca di Noè

