Per chi ama gli zombie movie è in arrivo un grande film, Army of the Dead che, come mostra il trailer ufficiale, ci mette di fronte a degli zombie completamente diversi da quelli che siamo abituati a vedere sullo schermo.

A presentarci questi zombie veloci, evoluti, organizzati ed intelligenti, è il regista Zack Snyder, che ha presentato Army of the Dead come il sequel perfetto del suo film del 2004 L’alba dei morti viventi, remake del film cult Zombi di George Romero, e primo del genere.

Analisi del trailer di Army of the Dead e trama del film

Il trailer ufficiale di Army of the Dead, reso noto nelle ultime ore, ci presenta molto bene la nuova tipologia di zombie che vedremo nel film. Ma andiamo con ordine, cercando di capire prima di cosa parlerà la trama del film.

Dalle prime scene del trailer vediamo il personaggio di Hunter Bly che recluta Scott Ward per una particolare missione nel deserto del Nevada da fare insieme ad altri contatti. Quando la banda si riunisce per recuperare un carico in un isolato casinò di Las Vegas, le cose precipitano, e i personaggi scoprono che gli zombie che vivono lì si sono evoluti e sono molto ben organizzati. Combatterli diventa quindi estremamente complicato…

Dalle immagini del trailer, infatti, vediamo che gli zombie non sono soltanto più veloci nei movimenti, e quindi più difficili da uccidere, ma che hanno anche messo in piedi una sorta di comunità, ben gestita ed organizzata.

Insomma, dimentichiamoci degli zombie lenti, stupidi, e guidati solo dai rumori e dagli odori: gli zombie si Army of the Dead sono molto più cattivi e spaventosi!

Il cast del film è composto da attori come Matthias Schweighöfer, Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt e Michael Cassidy.

Il film, che andrà ad arricchire il catalogo di Netflix, sarà diponibile a partire dal 21 maggio 2021.

