Infestata dagli zombi, la città di Las Vegas è stata abbandonata dai vivi. L’ex mercenario Scott Ward (Dave Bautista) viene assunto da un magnate giapponese per riunire un team di specialisti ed irrompere nel caveau di un casinò ormai abbandonato. Ma i non morti sono più organizzati di quanto avrebbero potuto aspettarsi.



Gli zombi in Army of The Dead sono mutati, così come Zack Snyder. Nel 2004, il suo debutto elegante ed energico – un remake di L’alba dei morti viventi di George A. Romero – annunciava l’arrivo di una voce singolare e di successo nel coro degli zombie. Dopo aver trascorso così tanto tempo nella lunatica e sbiadita super-soap opera del DC Extended Universe, è bello vedere Snyder riaccendere il suo primo amore con questo gioco di mash-up di genere.

La prima esplosione arriva solo dopo tre minuti, e da lì è una cascata di sangue gratuito e corpi sfracellati. La sequenza di apertura – pochi realizzano sequenze di apertura con la stessa abilità, o lentezza, di Snyder – stabilisce efficacemente la premessa, in cui un’epidemia di zombi avvolge la città di Las Vegas, con tutti i suoi vizi e capricci (spogliarelliste, Imitatori di Elvis, una tigre bianca). Questi zombie sono ovviamente condannati a caccia di cervelli per sempre.

Dopo la frenetica sequenza di apertura, c’è un rallentamento generale mentre il film si precipita a presentare il suo gigantesco cast.

Army Of The Dead funziona quando Snyder si appoggia al divertimento e si concede momenti di pura stupidità. Il film non funziona invece, quando vira su un territorio più emotivo come l’arco piuttosto banale del senso di colpa di Scott per la figlia, interpretata abilmente da Ella Purnell.

Non c’è abbastanza tempo per affezionarsi a tutti i membri del cast, anche perché nei film horror, i più deboli muoiono alla svelta e non vantano un arco narrativo adeguato. Tra i protagonisti, il più audace e rappresentativo è Dave Bautista e, insieme a Raúl Castillo e Omari Hardwick, aiuta il film ad alzare i livelli di testosterone. Complimenti anche a Tig Notaro, che se la cava piuttosto bene come pilota di elicotteri. Un paio di conversazioni tra i personaggi ti fanno capire che Snyder si sta divertendo con il genere action, inclusa una scena che rasenta il surreale. Omaggia però così tanti film che non ti rendi conto se lo fa perché c’è una logica dietro o per mancanza di ispirazione.

Liberato dalle catene dei supereroi, Army of The Dead vanta i migliori (e peggiori) tratti di Zack Snyder in tutta la loro forza… il film è divertente ma troppo, troppo lungo.