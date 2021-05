Arnold Schwarzenegger, attore ed ex politico austriaco classe 1947, è pronto per tornare sulla cresta dell’onda. Nonostante abbia superato i 70 anni, è sempre in ottima forma e non si tira mai indietro per prendere parte a nuove avventure. Un nuovo progetto è pronto per vederlo protagonista su Netflix sia come attore che come produttore. Il colosso di streaming vuole scommettere su di lui sperando che, in questo modo, possa ampliare il suo bacino di utenza e battere la diretta concorrenza di avversari come Prime Video e Disney+.

Si tratta di una nuova serie tv spy drama che vedrà una prima stagione composta da otto episodi di circa un’ora ciascuno. Sarà ambientata nel mondo dello spionaggio e, per il momento, non si conosce il titolo ufficiale. Al fianco di Arnold Schwarzenegger troveremo Monica Barbaro, attrice nota per aver partecipato a Top Gun: Maverick e che qui vestirà i panni della figlia di Schwarzenegger. Infatti, la trama racconta di un padre e di una figlia che scoprono di aver lavorato per anni, in modo segreto, per la CIA rendendosi conto, così, di come il loro intero rapporto si sia sempre basato su una bugia e di non conoscersi affatto. Da questo momento inizieranno nuovi problemi, ma che affronteranno insieme.

L’attore Arnold Schwarzenegger

A tal proposito, Arnold Schwarzenegger ha affermato che:

“I fan di tutto il mondo mi hanno chiesto per anni un’esperienza folle di questo tipo e finalmente ora l’avranno grazie ai nostri grandiosi partner di Skydance e Netflix. Sono incredibilmente entusiasta nell’iniziare a lavorare allo show con Nick, Monica e l’intero team”.

Ed a te piace Arnold Schwarzenegger? Cosa ne pensi di questo suo debutto in una serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!