Nell’ultimo periodo, oltre i reboot ed i live action, vanno molto di moda anche i documentari e le docuserie poiché permettono al pubblico di conoscere al meglio la vita dei personaggi famosi che, a prima vista, possono sembrare irraggiungibili.

Ci permettono di vedere che anche loro sono persone normali con le loro giornate no, i loro problemi e con gli ostacoli da superare quotidianamente, nonostante il successo. Questo genere, infatti, sta avendo un ottimo successo e sono sempre di più le piattaforme di streaming che hanno deciso di dargli maggiore spazio. Lo sa bene Netflix che, nell’ultimo periodo, sta realizzando un titolo dietro l’altro ed ora è pronto a far debuttare la docuserie su Arnold Schwarzenegger. Un nome che è impossibile non conoscere: governatore della California, ma prima anche Mister Universo ed icona del dorato mondo di Hollywood. Non tutti però conoscono la sua vita prima che diventasse famoso e non sanno che ha vissuto un’infanzia ed un’adolescenza senza fronzoli, essendo un ragazzo di campagna. Il cambiamento è arrivato poi negli anni Ottanta e Novanta con la vittoria di Mister Universo e da quel momento è stato protagonista di una carriera a livello internazionale che lo ha portato a vestire importanti ruoli in svariate pellicole.

Oggi ha 75 anni, ma è ancora sulla cresta dell’onda ed Arnold Schwarzenegger non smette di sorprendere tanto che continua a lavorare come attore e non ha intenzione di smettere. A breve lo vedremo protagonista di Kung Fury 2 e di Fubar, una serie spy comedy di Netflix. Di certo il materiale di cui parlare non manca e quindi è in arrivo la docuserie in tre episodi dal semplice titolo Arnold diretta da Lesley Chilcott e prodotta da Allen Hughes. A tal proposito, Netflix afferma che:

Arnold Schwarzenegger ai tempi di Mister Universo

“La docuserie include immagini e racconti inediti del percorso di Arnold Schwarzenegger dalla campagna austriaca ai vertici del sogno americano, grazie a un accesso senza precedenti alle interviste più schiette dello stesso Schwarzenegger, ma anche di amici, nemici, colleghi e semplici osservatori. Dai giorni dell’uomo d’acciaio passando per i trionfi hollywoodiani fino all’incarico di governatore della California, la docuserie svela le gioie e i dolori della sua vita familiare in una narrazione che rispecchia una personalità decisamente fuori dal comune”.

Il debutto della docuserie Arnold su Netflix è atteso per il 7 giugno, ma nel frattempo è uscito il trailer ufficiale che inizia a darci un’idea di cosa aspettarci. Ci sarà spazio alla sua decisione in gioventù di lasciare l’Austria per trasferirsi negli Stati Uniti, ma ci sarà spazio anche per la sua vita privata. Non mancheranno interviste a persone che gli sono vicino, ma anche momenti unici ed inediti della sua vita. Il suo obiettivo è quello di dimostrare a tutti che se si crede nei propri sogni poi si riesce a realizzare ciò che si desidera. Preparatevi a conoscere un Arnold Schwarzenegger senza limiti, soprattutto quando parlerà della fine del suo matrimonio con Maria Shriver nel 2011 dopo 25 anni insieme e quattro figli. Questo un anticipo delle sue parole:

“È stato molto duro per il mio matrimonio, per i miei rapporti con i figli. Ho causato abbastanza dolore alla mia famiglia. Dovrò conviverci per il resto della mia vita”.

Parole che fanno pensare ad un tradimento di Schwarzenegger nei confronti della moglie. D’altronde non sarebbe la prima volta visto che, sempre nel 2011, ha ammesso di aver avuto un figlio da Mildred Baena, la governante di lunga data della famiglia.

E tu cosa ne pensi delle docuserie che stanno uscendo in questo periodo? Guarderai Arnold su Netflix? Ti aspettiamo nei commenti!