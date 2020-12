Ti sei mai chiesto chi sono gli artisti e i musicisti più ascoltati del 2020su Apple Music? Ecco, probabilmente la risposta non ti soprenderà.

A livello mondiale l’artista più ascoltato è Roddy Ricch, mentre in Italia il primo posto è occupato da Tones and I, con la sua famosa Dance Monkey. La seguono subito dopo artisti come tha Supreme, Marracash, Rocco Hunt e così via.

La classifica dei brani più ascoltati su Apple Music

E’ stata proprio Apple Music, nelle ultime ore, a rendere nota la classifica dei brani più ascoltati del 2020. A livello mondiale, come già vi anticipavamo, il primo posto è per The Box di Roddy Ricch, seguita da Blinding Lights di The Weeknd e Dance Monkey di Tones and I.

Per quanto riguarda l’Italia, invece, ecco la classifica dei 25 brani più ascoltati su Apple Music:

1. Dance Monkey – Tones And I

2. blun7 a swishland – tha Supreme

3. Karaoke – BoomDaBash ft Alessandra Amoroso

4. Mediterranea – Irama

5. Ti volevo dedicare – Rocco Hunt

6. Blinding Lights – The Weeknd

7. A un passo dalla luna – Rocco Hunt ft Ana Mena

8. Supreme (L’ego) – Marracash, tha Supreme ft Sfera Ebbasta

9. Good Times – Ghali

10. M’ manc – Shablo, Geolier ft Sfera Ebbasta

11. Crudelia (I nervi) – Marracash

12. RITMO (Bad Boys for Life) – Black Eyed Peas ft J Balvin

13. Roses – SAINt JHN

14. Il bacio di Klimt – Emanuele Aloia

15. Una volta ancora (ft. Ana Mena) – Fred De Palma

16. Superclassico – Ernia

17. Don’t Start Now – Dua Lipa

18. Pookie (ft. Capo Plaza) [Remix] – Aya Nakamura

19. Non avere paura – Tommaso Paradiso

20. Rapide – Mahmood

21. Fiori di Chernobyl – Mr.Rain

22. Fai rumore – Diodato

23. Non mi basta più (ft. Chiara Ferragni) – Baby K

24. Bando – ANNA

25. Tutto questo sei tu – Ultimo

Da quello che possiamo vedere, la classifica è molto eterogenea, e abbraccia generi diversi. Insomma ce n’è per tutti i gusti.

E tu cosa ne pensi di questa classifica? Rispecchia anche i tuoi gusti musicali? Lascia un commento qui sotto per farcelo sapere!