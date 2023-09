Assassinio a Venezia è un film uscito quest’anno, precisamente lo scorso 14 settembre e diretto da Kenneth Branagh. Si tratta dell’adattamento cinematografico del famoso romanzo Poirot e la strage degli innocenti, scritto e pubblicato nel 1969 da Agatha Christie.

Un vero e proprio successo mondiale nelle sale cinematografiche che hanno portato il film ad essere in testa agli incassi come, ad esempio, primo al box office italiano del weekend appena passato. Conta un cast di tutto rispetto con Camille Cottin, Jamie Dornan, Michelle Yeoh, Riccardo Scamarcio e Kyle Allen ed una storia avvincente che l’ha portato a superare i 70 milioni di dollari al botteghino, mentre in Italia è già ad oltre 5 milioni di euro. Il film ci racconta la storia di Hercule Poirot che decide di ritirarsi a Venezia dove accetta, non volentieri, di partecipare ad una seduta spiritica. Uno degli ospiti, però, viene assassinato e lui entra in un inquietante mondo di ombre e segreti. Assassinio a Venezia è il terzo capitolo della serie su Hercule Poirot interpretato da Kenneth Branagh dopo Assassinio sull’Orient Express uscito nel 2017 ed Assassinio sul Nilo arrivato nel 2022.

Hercule Poirot in Assassinio a Venezia

Giunti a questo punto, una domanda sorge spontanea su tutte: il quarto libro, ovvero Gli elefanti hanno buona memoria, uscito nel 1972 diventerà anch’esso un film come i suoi precedenti? Vedendo l’ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica ottenuto dal recente Assassinio a Venezia si spererebbe in una risposta positiva, ma purtroppo è ancora presto per sapere qualcosa a riguardo. La produttrice, Judy Hofflund, durante un’intervista con Variety ha rivelato che:

“Attualmente non ci sono piani concreti. Ci sono state delle conversazioni sul futuro del franchise. Personalmente io so cosa vorrei fare, ma non posso dirvi di cosa si tratta”.

Al momento, quindi, non c’è ancora l’ufficialità, ma al tempo stesso non ci sono neanche smentite e questo fa ben sperare. La Hofflund, nel frattempo, è al lavoro sempre con Kenneth Branagh anche per un altro lavoro dal titolo “Thelma & Louise incontra Una donna promettente”, questa però è tutta un’altra storia.

E tu sei stato al cinema a vedere Assassinio a Venezia? Ti piacerebbe se ci fosse anche il film del sequel Gli elefanti hanno buona memoria? Ti aspettiamo nei commenti!