È senza dubbio uno dei volti nuovi della musica italiana più promettenti, quello di Assurditè, cantautrice di soli ventidue anni originaria di Milano.

Dopo la vittoria del concorso BMA (Bologna Musica d’Autore), è iniziato per la giovane artista il suo “Vorrei che fosse un tour“, che l’ha portata in giro per tutta Italia.

Un insieme di esperienze indimenticabili, soprattutto per una cantante agli esordi della sua carriera, che sono state racchiuse da Assurditè in un EP, chiamato proprio come lei stessa. Tra i brani che fanno parte di questo progetto, c’è anche quello che è stato rilasciato oggi, venerdì 16 settembre 2022, dal titolo “Al terzo sbadiglio“, scritto e cantato in collaborazione con un altro artista esordiente, Giuse The Lizia, cantante palermitano diciannovenne.

Significato della canzone

“Al terzo sbadiglio” è un brano cantanto da due voci che però raccontano il medesimo punto di vista: la mancanza della persona amata e il desiderio di riaverla con sè, nonostante si sia consapevoli che “l’amore non è amore se non fa un po’ male“.

Testo della canzone

[Verso 1: Assurditè]

Sono al terzo sbadiglio in una sera

Non ho voglio di far niente, se il mio niente non sei tu

Stare al passo coi tempi non consola

Sembro un piccolo incidente, uno sbaglio, niente più

E ci provo ad evitarmi tante cose

Ma l’amore non è amore se non fa un po’ male

[Ritornello: Assurditè]

E va bene così se la storia è sempre uguale

È relativo anche l’umore

E va bene così, non c’è spazio per cambiare

Che tanto il mondo gira uguale

Che tanto il mondo gira uguale

Che tanto il mondo gira uguale

[Verso 2: Giuse The Lizia]

Il mondo gira uguale anchе senza di te che

Mi accarеzzi la faccia e mi racconti storie

Mi fai sentire vivo e mi aggiusti l’umore

Continuerò a ripeterlo finché ci vuole

E faccio passi falsi, inciampo nei ricordi

Di un’altra delusione che mi uccide i sogni

Di un’altra storia forte, ma che è già passata

Di una cartina corta, ma che è già fumata

E ci ritroveremo fuori da una festa

Tra mille sconosciuti, tu sarai la stessa

Faremo quattro chiacchiere su come va

L’amore, la vita, la guerra

[Ritornello: Assurditè, Giuse The Lizia]

E va bene così se la storia è sempre uguale

È relativo anche l’umore

E va bene così, non c’è spazio per cambiare

Che tanto il mondo gira uguale

Che tanto il mondo gira uguale (Seh, seh)

Che tanto il mondo

[Ponte: Assurditè, Giuse The Lizia]

E va bene così se la storia è sempre uguale (Come, come, come me)

E va bene così, non c’è spazio per cambiare

[Ritornello: Assurditè & Giuse The Lizia]

E va bene così se la storia è sempre uguale

È relativo anche l’umore

E va bene così, non c’è spazio per cambiare

Che tanto il mondo gira uguale

[Outro: Assurditè]

Vorrei solo ricordarmi che

L’amore non è amore se non fa un po’ male.

–

