Harry Potter è, senza ombra di dubbio, uno dei film più amati dagli adolescenti e non solo di tutto il mondo. D’altronde è davvero raro trovare un ragazzo o una ragazza che non abbia visto, o almeno letto, la storia del famoso mago con gli occhi che con le sue avventure e la sua magia è in grado di affascinare il mondo.

Proprio perché è un personaggio così tanto amato, si è deciso di sfruttare la sua popolarità per fare del bene e riuscire a raccimolare un po’ di denaro da devolvere poi in beneficenza. Prop Store ha reso noto che si terrà nella sua sede di Los Angeles un’asta dedicata ad Harry Potter e che andrà in scena dal 29 giugno al 1 luglio. La cosa più bella è che vi sarà di tutto: troveremo l’iconica lettera di ammissione ad Hogwarts, ma anche i suoi occhiali e la bacchetta magica usata sul set di Harry Potter e i doni della morte. Tutti reperti forniti direttamente dalla Warner Bros con l’obiettivo di finanziare LUMOS, un’organizzazione no-profit fondata nel 2005 da J.K.Rowling, ovvero l’autrice della saga di Harry Potter, per poter porre fine all’istituzionalizzazione sistematica dei bambini in Europa, ma anche nel resto del mondo.

È sufficiente pensare che il valore della bacchetta e quello degli occhiali si aggira tra i 30.000 ed i 50.000 dollari. Però sarà possibile aggiudicarsi pezzi meno cari, ma non per questo meno importanti come, ad esempio, un cofanetto a tiratura limitata con i sette libri della saga autografati da J.K.Rowling oppure la lettera urlatrice di Ron vista in La camera dei segreti.

