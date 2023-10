Ormai possiamo dar finalmente inizio al conto alla rovescia: il 4 novembre uscirà infatti in patria giapponese l’ultimo, definitivo episodio de “L’attacco dei giganti“, serie d’animazione tratta dall’omonimo manga di Hajime Isayama che ha intrattenuto ed emozionato fan di tutto il mondo a partire dall’ormai lontano 2013.

E ora, dieci anni dopo, vedremo finalmente anche sullo schermo la conclusione delle avventure di Eren, Mikasa, Armin e di tutti i loro compagni, fragili pedine in un universo dominato dai giganti.

Più che l’episodio di una serie, però, quest’ultima puntata ha tutte le carte in tavola per poter essere considerata un vero e proprio film, dal momento che la sua durata è di ben un’ora e 25 minuti.

Le animazioni sono state curate nuovamente dallo studio Mappa; l’opening, intitolata “Nisennen… Moshiku wa… Nimannengo no Kimi e…/Two thousand years…or…20.000 years from now” è invece stata realizzata dai Linked Horizon, mentre la ending, “Itterasshai/See you later” da Ai Higuchi.

Ma dove vedere “Attack on Titan The Final“? L’episodio sarà presumibilmente rilasciato sulla piattaforma di Crunchyroll (dove sono disponibili alla visione anche le parti precedenti della stagione) in lingua originale giapponese con sottotitoli in italiano.

Non è tuttavia al momento ancora nota la data di pubblicazione.

Qui di seguito, infine, potrete trovare il trailer finale della puntata che ci aspetta.

In esso, assistiamo ad alcune concitate scena dell’ultima, feroce battaglia della serie, nella quale nessuno, ma proprio nessuno, può più tirarsi indietro.