Si chiama Francesco Avallone, ma nel mondo musicale è ben più noto con il diminutivo di “Ava“: stiamo parlando del produttore certificato multiplatino che pochi giorni fa, venerdì 19 maggio 2023, ha lanciato una nuova canzone insieme ad altri due nomi importanti del rap contemporaneo: ANNA e Capo Plaza.

Il frutto della loro collaborazione si intitola “Vetri neri“, un brano in grado di catturare sin dal primo ascolto e che ricorda molto la canzone datata 2011 “Mr. Saxobeat” di Alexandra Stan.

Scopriamo allora subito il significato e il testo di “Vetri neri“.

Significato di “Vetri neri”

Protagonista di questa canzone è una storia d’amore ormai conclusa che tuttavia ancora rimane impressa nella memoria della cantante. Quest’ultima afferma di aver fatto carriera ed aver raggiunto il successo rispetto al suo ex, ma che nonostante stia con quello che definisce un “bad boy”, il suo pensiero va sempre a lui, il suo primo amore.

Testo del brano

[Intro: ANNA & Capo Plaza]

Sto con un bad boy che gira in Mercedes-Benz

Oh my love, oh my love

Baby, baby, stasera ti aspetto in hotel

Okay, AVA

[Ritornello: ANNA]

Cerco di scordarti, ma so che non riuscirò

Baby, baby, sarai per sempre il mio primo love

Sei rimasto in strada, io non ci torno da un po’

Vetri neri se giriamo nel retro del Porsche

[Strofa 1: ANNA]

Stasera ho uno show, ma sa che ci becchiamo later (Later, later)

Ho perso la voce a urlargli contro, farò playback (Playback, playback)

Non pensavo quello che ti ho detto, stavo faded (Faded, faded)

L’ho fatto soffrire così tanto che ora è un hater (Ahah, ahah)

Baby, non ci vediamo da un po’

Io ne ho fatta di strada, tu no (No)

Giro sempre mille diverse suite

Voglio ritornare alla tua maison

Non mi frega se è Punto o Porsche (No)

Tanto abbiamo raggiunto il top (Top)

Non mi chiedere se è tutto a posto

Ho il mondo addosso

[Pre-Ritornello: ANNA]

Ora che è costosa la mia Bottega bag

Sto con un bad boy che gira in Mercedes-Benz

Non voglio negarti che penso ancora a te

Baby, baby, stasera ti aspetto in hotel

[Ritornello: ANNA & Capo Plaza]

Cerco di scordarti, ma so che non riuscirò

Baby, baby, sarai per sempre il mio primo love

Sei rimasto in strada, io non ci torno da un po’

Vetri neri se giriamo nel retro di un Porsche (Yeah, yeah, yeah)

[Strofa 2: Capo Plaza]

Nella Bottega bag troppi guai

Tra me e te c’è stand by

Oh my love, oh my love

Non guardarmi così che lo sai

Si fa hot la stanza, poi mi sdrai

Sul tuo back senza stop e, sì, fallo così

E non ti vedo più, non ti credo più

Sono in strada, baby, e tu non passi qui

È sempre colpa mia, ma cosa hai fatto tu?

Li senti i battiti? Ricordi gli attimi?

E sembra fatto quando tutto cade

E siamo soli, che vogliamo fare?

Ed ora tutto cambia, la tua faccia pure

Questo amore stanca, hai trovato le cure, baby (Trovato le cure, baby)

[Pre-Ritornello 2: ANNA & Capo Plaza]

Ora che è costosa la mia Bottega bag

Sto con una baddie, gira in Mercedes-Benz

Non voglio negarti che penso ancora a te

Non penso alle altre, ma soltanto a me e a te

[Ritornello: ANNA]

Cerco di scordarti, ma so che non riuscirò

Baby, baby, sarai per sempre il mio primo love

Sei rimasto in strada, io non ci torno da un po’

Vetri neri se giriamo nel retro di un Porsche.

