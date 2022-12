Ava Max propone una nuova hit dal titolo “Dancing’s Done”, pubblicata ufficialmente lo scorso 20 Dicembre e disponibile dalla stessa data sulle principali piattaforme di streaming musicale.

“Dancing’s Done” è stata scritta dalla stessa cantante e segue il brano “Weapons” pubblicato nel corso di Novembre. Verrà inserita nel prossimo album della cantante statunitense dal titolo “Diamonds & Dancefloors” insieme ai suoi recenti successi “Million Dollar Baby” e “Maybe You’re The Problem”. L’album sarà pubblicato il 27 Gennaio 2023 sia in versione fisica che in quella digitale e sarà prodotto sotto l’etichetta discografica Atlantic Records. Complessivamente l’album avrà 14 canzoni con “Dancing’s Done” che sarà la settima traccia.

In occasione dell’uscita della hit, Ava Max ha anche diffuso una nuova immagine promozionale dopo la diffusione della copertina dell’album “Diamonds & Dancefloors” che la ritraeva in primo piano, con il suo ormai nuovo taglio di capelli tinti di rosso e un diamante al centro delle sue labbra. La nuova immagine, scattata dalla fotografa Marilyn Hue, invece la raffigura distesa nella sua interezza, sempre circondata da sbrilluccicanti pietre preziose e la chioma rossa in gran risalto. Il video della canzone ha lo stesso stile: Ava Max canta proprio dalla stessa posizione sdraiata circondata da diamanti.

Il significato di “Dancing’s Done” di Ava Max

Il testo di “Dancing’s Done” di Ava Max sembra riferirsi ad un amore proibito. Ava incontra l’oggetto del suo desiderio sulla pista da ballo e si chiede cosa accadrà una volta che la danza sarà terminata. Un amore passionale ma pericoloso in cui la cantante si descrive come “diversa”.

Se la storia d’amore sarà destinata a finire, sarà un addio doloroso per l’artista, paragonabile alla morte. Non avrà senso nemmeno tornare a casa, da sola. Sebbene la tentazione di cedere all’amore passionale sia pericolosa, anche se l’artista non specifica le motivazioni, Ava vuole correre il rischio perché si sente affine al partner. Due persone simili, nate per vivere la vita senza freni.

Il brano ha delle sonorità pop da anni ’80 con un twist decisamente fresco e catchy, pienamente coerente con le recenti pubblicazioni dell’artista. Rispetto alle precedenti canzoni proposte da Ava Max “Dancing’s Done” ha un tono meno potente ma non per questo meno coinvolgente.

La traduzione di “Dancing’s Done” di Ava Max

Vedo il panico nei tuoi occhi

Sì, nei tuoi occhi

Ma voglio dire cosa ci ha portato qui stanotte

Sì, a tornare alla vita

Se hai intenzione di lasciarmi in sospeso

Allora mi lascerai morto

Non tornerò mai a casa

Se non ci sei

Voglio cedere alla tua oscura tentazione

Voglio toccarti come nessuno fa, oh

Le persone come me e te sono nate per correre

Dove andremo quando le danze saranno finite? (No)

Voglio cedere alla tua oscura tentazione

Voglio toccarti come nessuno fa, oh

Le persone come me e te sono nate per correre

Quindi dove andremo quando le danze saranno finite?

Voglio prendere i segreti che nascondi

E farli miei (Ah)

Vieni a portarmi ai confini dell’aldilà

E prenditi il tuo tempo

Se hai intenzione di lasciarmi in sospeso

Allora mi lascerai morto

Non tornerò mai a casa

Se non ci sei (Oh)

Voglio cedere alla tua oscura tentazione

Voglio toccarti come nessuno fa, oh

Le persone come me e te sono nate per correre

Dove andremo quando le danze saranno finite?

Voglio cedere alla tua oscura tentazione

Voglio toccarti come nessuno fa, oh

Le persone come me e te sono nate per correre

Quindi dove andremo quando le danze saranno finite?

Quando le danze saranno finite

