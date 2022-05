Era il 2009 quando nelle sale è uscito “Avatar“, un film che da quel momento in poi ha fatto molto parlare di sé, divenendo addirittura il film più visto di sempre (con un incasso totale che si è aggirato intorno ai 2,8 miliardi) e soprattutto pioniere di una nuova tecnologia visiva destinata successivamente a spopolare: il 3D.

Ora, dodici anni dopo, è giunta una notizia che sarà accolta calorosamente da coloro che hanno amato tale film: è in produzione “Avatar 2“.

Titolo, data di uscita, trama e cast del sequel di Avatar

Molti rumors circolavano nei mesi passati circa la plausibile uscita di un sequel di Avatar, ma nulla era stabilito con certezza.

Pochi giorni fa, però, sono finalmente stati svelati dettagli in più su questo attesissimo film.



A partire dal titolo: si chiamerà “Avatar 2: The way of water“, e sarà ambientato dieci anni dopo gli eventi narrati nel primo film.

Per quanto riguarda il trailer, invece, che è stato proiettato in anteprima durante il CinemaCon di Las Vegas, dovrebbe essere rilasciato insieme all’uscita del sequel di Doctor Strange, la cui data prevista è il 4 maggio, ma per vederlo online bisognerà ancora aspettare qualche settimana.

Il regista sarà poi nuovamente James Cameron, perché del resto si sa, squadra che vince non si cambia, mentre la data di uscita del film fissata è il 16 dicembre 2022, neanche poi così troppo in là.

Dal punto di vista della trama, “Avatar 2” torna a narrare le vicende di Jake Sully che vive tranquillamente con la propria famiglia su Pandora. Ma un vecchio nemico torna d’improvviso a minacciare la quieta tanto anelata. Jake dovrà dunque di nuovo attivarsi per difendere il suo pianeta e le persone che ama.

Il cast del film sarà composto da volti noti dello spettacolo quali Sam Worthington, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, Stephen Lang (già protagonisti del primo film), Kate Winslet e Vin Diesel. Particolare è poi il ritorno annunciato di Sigourney Weaver, il cui personaggio muore nel primo film. Non è pertanto ancora chiaro quale sarà il suo ruolo nel sequel.

Avatar: l’idea di una pentalogia

Dopo poche ore dalla pubblicazione delle notizie ufficiali circa la produzione di “Avatar 2“, il regista James Cameron ha sganciato un’altra bomba: l’idea di fare diventare “Avatar” una saga formata da ben 5 film (compreso il primo), progetto al quale si è detta ben lieta di partecipare la 20th Century Fox, la quale ha già firmato un contratto in merito con Cameron.

Secondo le indiscrezioni, il terzo film di “Avatar” dovrebbe uscire nel mese di dicembre del 2024, il quarto a dicembre 2026 e il quinto a dicembre 2028.

Secondo quanto sostenuto da Cameron, i quattro film saranno girati tra loro senza soluzione di continuità, e non in ordine cronologico.

Anche la qualità grafica sarà migliorata rispetto al passato, come affermato dallo stesso regista:

“Abbiamo spinto i limiti ancor più in là, con un frame rate più alto, 3D ad alta risoluzione e un realismo maggiorato negli effetti visivi. Volevo che il nostro ritorno su Pandora fosse qualcosa di davvero speciale. Ogni inquadratura è pensata per lo schermo più grande possibile, con la risoluzione più alta e il 3D più immersivo tra quelli disponibili. Penso che ci siamo riusciti.”

Un lavoro dunque estremamente complesso, quello che Cameron e i suoi si stanno apprestando a fare (sembra infatti che sia Avatar 2 che Avatar 3 siano già stati girati per la maggior parte), soprattutto visto anche il notevole comparto grafico che costituisce l’elemento maggiormente caratteristico dell’opera.



Non ci resta che aspettare ancora un po’ per tornare ad immergersi nuovamente nel meraviglioso mondo di Pandora.