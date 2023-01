Come c’era da aspettarsi, il secondo capitolo della saga di “Avatar“, presentato sul grande schermo ben 13 anni dopo il primo film, ha riscosso un notevole successo presso il pubblico, con un incasso di ben 2 miliardi di euro raggiunto e superato nell’arco di circa un mese soltanto.

Adesso la domanda che i tanti fan si pongono è: “ma la storia di Avatar continuerà?” E la risposta, per la loro gioia, è affermativa.

Come vi avevamo già rivelato in un precedente articolo, l’idea del regista James Cameron è infatti quella di realizzare una pentalogia legata al titolo di “Avatar“.

Anzi, a dirla tutta, sembra che il terzo film della saga sia ormai prossimo alla produzione (secondo alcune indiscrezioni sarebbe invece già stato girato quasi interamente).

Riguardo a questo titolo, si è espresso lo stesso James Cameron in occasione di un’intervista rilasciata per il podcast “Soundtracking with Edith Bowman“, nella quale ha affermato di doversi prendere un po’ di tempo per valutare il feedback del pubblico in merito ad “Avatar 2: La via dell’acqua”, al fine di – eventualmente – cambiare qualcosa nella trama e nell’organizzazione della storia in modo da enfatizzare gli elementi maggiormente apprezzati dalle persone. Tra questi, a parere del regista, vi è in particolare il personaggio di Lo’ak… che sarà nientepopodimeno che il narratore del terzo film.

Per riportare le parole di Cameron in merito:

“Lo’ak è davvero emerso ed è stato molto amato, potrei allora trovare un modo per… già ora è il nuovo narratore, ma oh, sto raccontando troppo.”

Una rivelazione velata, dunque, ma chiara, confermata poi in un altro momento dallo stesso regista che ha raccontato di come ogni film successivo al secondo avrà un narratore differente.

Per ora l’unico certo è però soltanto il sopracitato Lo’ak, ovvero il secondo figlio di Jake Sully, il quale è stato il protagonista e il narratore dei primi due film della saga, mentre sui successivi vige ancora il mistero.

Un’ulteriore novità in merito a questo terzo titolo è poi quella relativo all’introduzione di un nuovo personaggio, la leader del clan Na’vi degli Ash People: si chiamerà Varang, e sarà interpretata da un’attrice molto nota a chi ha visto “Il trono di spade“.

Stiamo parlando di Oona Chaplin, che nella serie targata HBO ha interpretato il ruolo della moglie di Robb Stark, tale Talisa Maegyr.

Non si hanno invece al momento news circa la trama e la data di uscita di “Avatar 3“, ma vi aggiorneremo non appena arriveranno.

–

Voi cosa ci dite? Non vedete anche voi l’ora di tornare al cinema e ad immergervi nel mondo di Pandora? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti!