Avril Lavigne, cantautrice canadese classe 1984, idolo di molti adolescenti grazie ai brani di successo mondiale dal calibro di Complicated, Girlfriend, When You’re Gone, What the Hell, Wish You Were Here, Nobody’s Home.

Nonostante siano passati anni, continua ad essere sulla cresta dell’onda tanto che oggi, venerdì 12 novembre, è tornata sulla scena musicale con il brano Bite me che anticipa il nuovo album di Avril Lavigne atteso per l’inizio del 2022. Il singolo arriva a più di due anni di distanza da Head Above Water, l’ultimo album della cantante canadese. Bite Me è stato presentato dal vivo durante il The Late Late Show with James Corden ed ha avuto un grande successo, con i fan entusiasti di questo ritorno in grande stile. Nel frattempo, i fan italiani aspettano con ansia il nuovo anno per poter assistere, finalmente, live ai concerti della loro beniamina che si esibirà a Padova il 4 marzo ed a Milano il 6 marzo.

La cantante Avril Lavigne

Il significato di Bite Me

Bite Me ci fa fare un ritorno negli anni Duemila e ritroviamo la stessa Avril Lavigne di 15 anni fa con la stessa grinta e lo stesso talento. Anche i gusti musicali sono sempre gli stessi, quelli che la distinguono da tutti gli altri. In questa canzone parla del volersi riappropriare della propria vita dopo essere stata ferita dal partner. Un brano che racchiude tutte le storie più importanti della sua vita, ma soprattutto la voglia di tornare a vivere dopo la fine di una relazione. Una storia d’amore che si basava anche su progetti futuri come il matrimonio, ma che è arrivata comunque al capolinea. Viene spontaneo chiedersi a chi si riferisca la cantante: al suo ex marito Chad Kroeger? Non ci è dato saperlo, l’unica cosa certa è che al momento è felice al fianco del rapper Mod Sun.

E tu hai già sentito il brano Bite Me? Cosa ne pensi di questo nuovo ultimo singolo di Avril Lavigne? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione della canzone.

La traduzione di Bite Me

Avresti dovuto saperlo di non fregare una come me

dopo aver desiderato che fossi tua moglie

Non comportarti in modo così innocente

non è stato un caso

L’hai pianificato alla fine

Ed ora è finita

Dì quello che vuoi dire

Hai mentito e mi hai illusa

Hai buttato via tutto

Ed ora è finita

Affrontalo

Non ce l’abbiamo fatta

Hai morso più di quanto puoi masticare

Riesci a capirlo?

Tu avresti dovuto saperlo di non fregare una come me

Dopo aver desiderato che fossi tua moglie

Avrei dovuto resistere

Avrei dovuto trattarmi bene

Ti ho dato una possibilità

Ma non ne avrai una seconda

E non staremo più insieme

Quindi tesoro puoi mordermi

Non trattenere il respiro

Perché stai ancora soffocando con le tue parole

Quelle cose che hai detto potrebbero essere le ultime che ho sentito

Quindi vieni a prendere i tuoi vestiti in giardino

Gli irrigatori bruciano il resto nel cortile di casa

Avrei dovuto avere il coraggio di dire addio

Ora avrai rimpianti per il resto della tua vita

Affrontalo

Non ce l’abbiamo fatta

Hai morso più di quanto puoi masticare

Puoi capirlo?

Tu avresti dovuto saperlo di non fregare una come me

Dopo aver desiderato che fossi tua moglie