Avril Lavigne, cantautrice canadese classe 1984, idolo di molti adolescenti grazie ai brani di successo mondiale dal calibro di Complicated, Girlfriend, When You’re Gone, What the Hell, Wish You Were Here, Nobody’s Home.

Nonostante siano passati anni, continua ad essere sulla cresta dell’onda tanto che, lo scorso novembre, è uscito il suo nuovo singolo dal titolo Bite Me che anticipa il suo nuovo album atteso a breve, ovvero per il 25 febbraio, a due anni di distanza da Head Above Water, il suo ultimo lavoro. Per questo c’è grande attesa da parte dei suoi fan che non vedono l’ora di poterla vedere live, cantare con lei i suoi successi più conosciuti, ma anche le nuove canzoni. Tuttavia, sarà necessario aspettare ancora un po’. In molti speravano che il 2022 potesse rappresentare l’anno della normalità: con qualche accortezza certo, ma con la possibilità di tornare a seguire i concerti dei nostri idoli. In alcuni casi sarà così, tipo con i concerti di Cesare Cremonini, mentre per altri sarà necessario aspettare ancora. I tempi non sono ancora maturi e soprattutto molti artisti non se la sentono di dover fare concerti obbligando i loro fan ad indossare tutto il tempo la mascherina, a mantenere le distanze, a non potersi divertire, quindi a malincuore preferiscono aspettare.

La cantante Avril Lavigne

Ed anche Avril Lavigne non è da meno. Il suo Love Sux Tour, inizialmente atteso per marzo 2021, era stato riprogrammato per la primavera del 2022, ma a distanza di poco tempo arriva la notizia, ovvero la decisione di andare in scena nel 2023. A dare la notizia del rinvio è stata la stessa Avril Lavigne, sempre in prima linea quando si tratta di comunicare con i fan, soprattutto quando si tratta di notizie poco piacevole. La cantante ha scritto sui suoi social network:

“Ho alcune spiacevoli notizie da darvi riguardo alle mie date in Europa e UK. Ho dovuto prendere la difficile decisone di posticipare il tour fino al 2023. A causa delle problematiche causate dalla pandemia, ci sono una serie di restrizioni legate a viaggi e venute che cambiano di paese in paese che hanno reso impossibile procedere con le date del tour in questo momento. Non è una decisione facile, ma è quella che ci permetterà finalmente di suonare in ogni città del tour ed allestire un grande show a piena capienza in condizioni sicure. Ho il cuore spezzato, ma sono certa che ne sarà valsa la pena aspettare”.

Ed anche i suoi fan sono certi che vale la pena aspettare per godere, poi, di uno spettacolo che sarà indimenticabile. Ovviamente i biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date. Avril Lavigne arriverà in Italia il 23 aprile 2023 al Kioene Arena di Padova, nuova location che sostituisce la Fiera, mentre il 24 aprile 2023 è attesa al Mediolanum Forum di Milano.

