Un nuovo film sta per entrare nel catalogo di Netflix del prossimo mese, si tratta di Awake, un film di fantascienza che già dalle prime immagini che ci arrivano dal trailer ufficiale mi è sembrato davvero interessante.

Awake è diretto dal regista canadese Mark Raso, al suo terzo lungometraggio, ed ha come protagonista l’attrice Gina Rodriguez, doppiatrice della serie animata Carmen Sandiego, conosciuta di più per il suo ruolo di Gloriana Villanueva nella serie tv Jane the Virgin.

Altri attori presenti nel cast sono Jennifer Jason Leigh, Shamier Anderson, Barry Pepper, Finn Jones, Gil Bellows, e Frances Fisher.

Analisi del trailer di Awake

Guardando il trailer di Awake, che vi mostriamo in cima all’articolo, capiamo molto della trama e della storia che ci verrà raccontata.

Una pioggia di strani meteoriti scatena sulla guerra il malfunzionamento degli apparecchi elettrici e, soprattutto, causa insonnia a tutte gli abitanti del mondo. Nessuno riesce più a dormire. La mancanza di sonno, come ci viene spiegato dalle immagini della clip, porterà prima tutti in uno stato confusionale, successivamente arriveranno anche le allucinazioni, e ben presto il mondo sarà in pieno caos.

In tutta questa situazione, una bambina, figlia della protagonista, è l’unica al mondo che riesce a prendere sonno, e che sembra quindi non accusare nessuno degli effetti di questo misterioso morbo. Sarà in lei che l’umanità dovrà riporre le sue speranze per tentare di capire come uscire dalla terribile situazione.

Il film promette bene, anche perché già nel trailer l’attenzione e l’interesse sono sempre più alti man mano che la situazione di và a spiegare. Awake sembrerebbe proprio uno di quei film che ci tengono attaccati allo schermo dal primo all’ultimo minuto.

Per poterlo vedere su Netflix, però, dovremo aspettare il 9 giugno.

E tu lo guarderai? Lascia un commento per dire la tua sul trailer di Awake.