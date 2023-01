Si chiama “T’as peur“, ed è il nuovo brano in uscita oggi di Aya Nakamura e Myke Towers, lei cantante originaria di Mali ma naturalizzata francese, lui rapper portoricano.

Si tratta di una canzone di genere prevalentemente soul che conquista dal primo ascolto, e che appartiene all’album “DNK” della Nakamura.

Significato di “T’as peur”

“T’as peur” è un sensuale brano di passione e d’amore.

Traduzione del testo

[Intro: Myke Towers e Aya Nakamura]

Myke Towers, piccola

So che hai paura

Tu sei il mio bambino non aver paura

So che hai paura

Tu sei il mio bambino non aver paura

[Verso 1: Aya Nakamura]

Prendi, prendi, portami lì

Portami via da qui

Voglio rilassarmi con te, gli altri non sono all’altezza

No, non hanno casa tua

Calma

Qui sto parlando con te, sono i veri contratti di locazione

Non voglio la guerra, voglio petali

Come hai dubitato, sei solo tu che mi fai questo

Conosci i dettagli

[Pre-ritornello: Aya Nakamura]

Baby sono costosa, costosa

È normale che qualcuno venga a prendermi

Ah baby io sono costosa, costosa

No, non rovinare tutto

[Ritornello: Aya Nakamura e Myke Towers]

So che hai paura

Tu sei il mio bambino non aver paura

Cosa temi? Se sei il mio bambino, ci sono io qui per te

Dovresti proteggerci

Ragazzi, danni, gelosie

Riesce sempre a convincermi

Poco a poco

[Verso 2: Myke Towers]

C’è qualcosa in te che mi ha fatto venire voglia di conoscerti

Quando parli con me, è così che ricordo quanto fossi ricco

Alba senza vestiti al tuo fianco e ringrazio Dio

Per un nuovo giorno e la sera

Possiamo divertirci a placare la nostra sete

Bere e fumare, mamma

Ho capito che mi stava guardando

Ero a Milano la prima volta che l’ho vista

Per te ho dovuto bloccare gli altri appuntamenti che ho dato

L’amica dice che non mi correggerà

[Ritornello: Aya Nakamura e Myke Towers]

So che hai paura

Tu sei il mio bambino non aver paura

Che cosa temi?

Sei il mio bambino, sono qui per te

Dovresti proteggerci

Ragazzi, danni, gelosie

Riesce sempre a convincermi

Poco a poco

[Verso 3: Aya Nakamura]

Liberato, chi ti credi di essere?

Esci da lì, esci anche da lì

Ho detto che non volevo vederti ah ma

Senza fare niente mi fai eccitare

Non ascoltarmi, piccolo

A volte dico un sacco di sciocchezze

Tutti questi ragazzi che mi hanno parlato

Da allora li ho attraversati

[Pre-ritornello: Aya Nakamura]

Baby sono costosa, costosa

È normale che qualcuno venga a prendermi

Ah baby io sono costosa, costosa

No, non rovinare tutto



[Ritornello: Aya Nakamura e Myke Towers]

So che hai paura

Tu sei il mio bambino non aver paura

Che cosa temi?

Se tu sei il mio bambino, io sono qui per te

Dovresti proteggerci

Ragazzi, danni, gelosie

Riesce sempre a convincermi

Poco a poco

Myke Towers, piccola

[Outro: Aya Nakamura]

So che hai paura

Tu sei il mio bambino non aver paura

So che hai paura

Tu sei il mio bambino non aver paura