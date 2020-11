Nelle ultime ore è stato reso noto il trailer ufficiale di Baby Boss 2 – Affari di famiglia, sequel del primo film animato campione d’incassi e amato in tutto il mondo.

La storia riprende, quindi, e promette di essere ancora più divertente del primo capitolo. Il film arriverà nei cinema nel 2021, ma nel frattempo possiamo gustarci le immagini che ci regala il trailer, che puoi vedere in cima all’articolo.

La trama di Baby Boss 2 – Affari di famiglia

La trama del film ci riporta ai fratelli Templeton, Tim e Ted, che ormai adulti si sono allontanati dedicandosi a stili di vita completamente diversi. Tim è diventato un papà e marito a tempo pieno, mentre Ted è un CEO di fondi speculativi che fonda la sua vita sul lavoro e sui soldi.

I due, però, saranno costretti a tornare in affari dalle due piccole Tabitha e Tina, figlie di Tim. Tina si scopre essere un agente della BabyCorp in missione per scoprire oscuri misteri legati alla scuola che frequenta Tabitha e quando la missione lo richiede, a bambina trascina di nuovo in azione il papà e lo zio, facendoli tornare bambini con uno stratagemma.

I due fratelli si troveranno quindi a dover cooperare e svolgere la missione insieme, riscoprendo così l’importanza dell’essere una famiglia e la bellezza di un legame indissolubile quale è il rapporto tra due fratelli.

Alla regia del film ritroviamo Tom McGrath, così come è confermato il cast di voci formato da Alec Baldwin, James Marsden, Eva Logoria, Ariana Greenblatt e Amy Sedaris.

Il divertimento, da quanto promette il trailer di Baby Boss 2 – Affari di famiglia, è assicurato! Per vedere il film al cinema però bisognerà aspettare il prossimo anno.

Nel frattempo dovremo accontentarci dell’avvincente trailer! Guardalo e facci sapere cosa ne pensi lasciando un commento qui sotto.