Baby K è una cantante di Singapore classe 1983. L’unica artista in Italia ad aver raggiunto il miliardo di visualizzazioni sul suo canale YouTube grazie ai suoi tormentoni estivi ed anche quest’anno non sarà da meno. D’altronde non è un’estate senza un brano di Baby K. Questa volta la cantante sarà in coppia con Mika, cantante del Libano classe 1983, reduce dal successo dell’Eurovision Song Contest. Una coppia pronta a fare scintille.

Ed oggi, venerdì 17 giugno, Baby K e Mika sono pronti per tornare protagonisti del mondo musicale. Da oggi, infatti, sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il loro nuovo singolo dal titolo Bolero scritto da Baby K con Mika, Fulminaci e Jacopo Ettorre, prodotto da Dardust. A tal proposito, Mika rivela che:

“C’è una magia nell’estate Italiana, che voglio portare con me, ovunque sarò, in viaggio per i concerti che terrò in Europa”.

Baby K e Mika

Il significato di Bolero

Bolero, il nuovo singolo di Baby K e Mika, ha le tipiche sonorità degli anni ’80. Racconta una storia d’amore fermandosi soprattutto sulla nostalgia dei bei momenti vissuti insieme alla persona amata. La relazione tra i due, purtroppo, è giunta al termine ed ora che è arrivata la bella stagione, quella caratterizzata dalla spensieratezza, è tutto così diverso perché stare insieme è solo un ricordo nell’attesa del momento in cui sarà possibile ritrovarsi in una congiunzione astrale. Inutile dirlo, il brano ha già tutte le carte in regola per essere uno dei tormentoni di questa estate, come succede sempre quando si tratta di Baby K ed è pronto per farci ballare in spiaggia ed in discoteca.

Nel frattempo, Baby K è pronta a tornare sul palco live per il suo Luna Tour con quattro appuntamenti il prossimo novembre dove ci sarà la possibilità di ascoltare live il suo ultimo album in studio. Appuntamento a Roma il 4 novembre, a Firenze il 5 novembre, a Milano il 17 novembre ed a Padova il 18 novembre. Ed anche Mika sarà in giro per l’Italia con il suo Mika – The Magic Piano che lo vedrà esibirsi in uno dei teatri ed in una delle arene delle città italiane prescelte, partendo da Verona e proseguendo poi a Milano, Firenze e Roma.

E tu sei un fan di Baby K e di Mika? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Bolero? Ti aspettiamo nei commenti!