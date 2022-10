Baby K è una cantante di Singapore classe 1983. L’unica artista in Italia ad aver raggiunto il miliardo di visualizzazioni sul suo canale YouTube grazie ai suoi tormentoni estivi d’altronde non è estate italiana senza un brano di Baby K. Voce di canzoni di successo come Non mi basta più, Voglio ballare con te, Roma – Bangkok, Da zero a cento, Come no, Playa, Pa Ti fino alla canzone dell’estate 2022 Bolero in coppia con Mika e certificata disco d’oro.

Di solito siamo abituati ad ascoltare i suoi nuovi singoli in estate, per questo ora stupisce. Ed oggi Baby K torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 7 ottobre, infatti, esce il suo nuovo singolo dal titolo Easy che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il significato di Easy

Easy, il nuovo singolo di Baby K, inizia con una riflessione ovvero che quando una storia d’amore è all’inizio tutto sembra complicato e le paranoie sono le vere protagoniste tanto che si rischia di rovinare un sentimento bello per colpa di pensieri inutili. A volte, però, è sufficiente guardare negli occhi la persona amata per dimenticare tutto, infatti Baby K canta: “Siamo io e te, viviamocela, se il viaggio è cominciato, allora viaggiamo”. Una canzone che ha anche del personale poiché la cantante ha rivelato che:

Baby K e Mika

“Sento molto vicino questo brano perché rispecchia la mia vita. Ho sempre avuto rapporti conflittuali in amore, tranne che con il mio attuale fidanzato. Credo sia importante affrontare tematiche legate a questo sentimento che è così bello ma che a volte ci ferisce tantissimo. In un mondo in cui si ha paura di amare, io dico: viva l’amore libero”.

Nel frattempo, Baby K si prepara per tornare live con quattro concerti per il suo Donna sulla Luna tour, più volte riprogrammato a causa del Covid e finalmente pronto per andare in scena. La cantante è attesa nei club di Italia dove, appunto, canterà i brani del suo ultimo album Donna sulla luna, il nuovo singolo Easy, ma anche tutti i successi che hanno caratterizzato la sua carriera iniziata, ormai, più di dieci anni fa. Queste le date che la vedranno protagonista:

4 novembre – Orion – Ciampino (Roma)

5 novembre – Viper – Firenze

17 novembre – Magazzini Generali – Milano

18 novembre – Hall – Padova

E tu sei un fan di Baby K? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Easy? Ti aspettiamo nei commenti!