Bassfunk Stephen, pseudonimo di Vladimiro Stefano Frau, è un musicista, produttore e dj cagliaritano, coproprietario dello studio Sonada.

Da oggi 15 aprile, sarà possibile ascoltare su tutte le principali piattaforme musicali di streaming e download il suo nuovo brano, intitolato “Back to underground“, che si presenta come il sesto singolo dell’artista, realizzato in collaborazione con Federico Mundula.



In esso richieggiano vibranti sonorità electronic house funky; come affermato dallo stesso Bassfunk Stephen, infatti:

“Back to Underground è un progetto nato dal desiderio di fondere la passione per il funk e l’house. Un ritmo di cassa arricchito da una serie di percussioni con chitarra e flauto a rifinire il tutto, un insieme di suoni che ricordano tanto le infinite serate in discoteca.”

Il singolo è stato distribuito dalla Sonada Music.

Che cosa rappresenta il brano

Intenso, elettrizzante, movimentato: così si presenta all’ascolto “Back to underground“.

Esso vuole rappresentare un inno alla speranza, alla ritrovata gioia cui necessariamente bisogna abbandonarsi dopo i duri momenti del lockdown in seguito alla pandemia da COVID-19.

L’intento del brano è infatti proprio quello di richiamare alla mente le sonorità frizzanti della movida, delle discoteche, come sostenuto dal produttore della canzone: