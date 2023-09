Secondo i criptici messaggi del canale WhatsApp di Bad Bunny la star portoricana ha appena condiviso un’anteprima del suo ultimo singolo da solista dell’anno.

La traccia reggaeton si intitola “Un Preview” perché “è una piccola anteprima di ciò che accadrà l’anno prossimo”, secondo l’annuncio di Bad Bunny. “È possibile che questa sarà l’ultima canzone che pubblicherò quest’anno”, ha aggiunto.

“Un Preview” è prodotta da Tainy e La Paciencia ed è stato allegato a un visualizzatore diretto dal regista di video musicali preferito di Bad Bunny, Stillz. La copertina raffigura cowboy e cavalli mascherati che indossano jeans.

Già qualche giorno fa l’artista aveva postato su Instagram un frammento di 17 secondi dove aveva scritto in spagnolo: “Nel caso in cui vi piaccia e siate interessati a saperlo, la canzone uscirà Lunedì alle 20, ora di Porto Rico”.

Bad Bunny anteprima singolo: il secondo brano da solista

L’artista vincitore del Grammy ha anticipato il singolo tramite WhatsApp lo scorso 20 Settembre, dicendo ai fan che la canzone sarebbe uscita prima della fine del mese. Con l’arrivo del nuovo singolo, e presumibilmente una nuova era nel suo catalogo in cima alle classifiche, la precedente copertina dell’album “Un Verano Sin Ti” di Bad Bunny è stata sostituita con una sua foto tratta dal video musicale presente su YouTube e su DSP come Spotify e Apple Music.

Il singolo segue l’apparizione di Bad Bunny in “K-Pop”, l’unico singolo che ha preceduto “Utopia” di Travis Scott. Ed è il suo secondo singolo da solista dopo “Where She Goes”, ispirato ai club di Jersey, pubblicato poco dopo la sua apparizione al Coachella.

Bad Bunny vanta ben 15 nomination ai Billboard Latin Music Awards 2023, che si terranno giovedì 5 Ottobre. Si candida come artista dell’anno, tour dell’anno, artista latino dell’anno della Global 200 e canzone latina dell’anno della Global 200 per “Titi Me Preguntó”, che recentemente ha raggiunto il miliardo di streaming.

E tu cosa ne pensi dell’anteprima del singolo di Bad Bunny? Lascia un commento!