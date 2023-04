Si tratta di una delle voci più promettenti del panorama musicale latino e i risultati del resto parlano chiaro: appena rilasciato, il suo nuovo brano “un x100to” ha scalato le classifiche di Spotify e ha collezionato in pochissime ore oltre 24 milioni di ascolti.

Stiamo parlando di Bad Bunny, pseudonimo di Benito Antonio Martínez Ocasio, rapper, produttore discografico e attore di origini portoricane.

Ma nella realizzazione del sopracitato brano, Bad Bunny non è stato da solo: con lui infatti ha collaborato la band dei Grupo Frontera.

Senza perderci in ulteriori chiacchiere, dunque, scopriamo subito il significato e la traduzione del testo di “un x100to“.

Significato di “un x100to”

Nel brano, il cantante esprime il proprio rimpianto per aver indotto la persona amata, a causa delle azioni da lui commesse, a lasciarlo.

L’unico suo desiderio, ora che l’atto è compiuto e non si può più tornare indietro, è quello di ottenere il perdono per ciò che ha fatto.

Traduzione del testo

[Ritornello]

Mi è rimasto l’1%

E lo userò solo per dirti quanto mi dispiace

Che se mi vedi con qualcun altro in discoteca è solo una perdita di tempo

Baby, perché ti sto mentendo?

Che mi hanno visto felice, no, non è vero

[Verso 1]

Niente mi fa più ridere

Solo quando vedo le foto e i video che ho di te

Sono uscito con un’altra per dimenticarti e avevo il profumo che tu ami

Mi accendo per andare a dormire

Perché dormo meglio se sogno che tu sia qui

Se sapessi che ti ho scritto

Non ho spedito i messaggi, sono ancora tutti lì

Wow, quanto mi è costato

Forse ti ho fatto un favore quando ho lasciato il tuo fianco

Guardando le tue foto da ubriaco, mi fa male vedere che sei migliorata

Non hai più giorni grigi, le tue cicatrici non fanno più male

E sto pensando se dirti che

[Ritornello]

Mi è rimasto l’1%

E lo userò solo per dirti quanto mi dispiace

Che se mi vedi con qualcun altro in discoteca è solo tempo sprecato

Baby, perché ti sto mentendo?

Che mi hanno visto felice, no, non è vero (Hey)

[Verso 2]

Non ti penso da un po’ di tempo

Ubriaco del tuo Insta sono andato sul tuo Insta

Baby, so già che stai facendo bene

Che non vuoi sapere di me, ehi ehi ehi

Vivendo in un inferno che ho incendiato io stesso

Giocando con te come se fossi la morte

Mi sento come se non fossi più nel tuo cuore, ora sono nei tuoi piedi

Implorandoti nella tequila che mi sta affogando

I ragazzi mi chiedono di uscire

Mi sto divertendo, ma alla fine mi manchi sempre

Nella tequila che mi affoga, hey

Le ragazzine mi mandano messaggi, ehi

Dov’è la festa oggi, ma

[Ritornello]

Mi è rimasto l’1%

E lo userò solo per dirti quanto mi dispiace

Che se mi vedi con qualcun altro in un club, è solo una perdita di tempo.

Baby, perché ti sto mentendo?

Che mi hanno visto felice non è vero, hey

–

Dopo aver appreso il significato e la traduzione di “un x100to”, cosa pensate di questa canzone? Scriveteci le vostre opinioni nei commenti!