Si intitola “Moscow Mule” ed è il primo singolo estratto dal nuovo album (“Un verano sin ti“) del rapper, cantautore e produttore discografico di origine portoricana Bad Bunny. Una figura non nuova nel mondo musicale, la sua: l’artista ha infatti spopolato nel 2020 con gli album “YHLQMDLG” e “El ultimo tour del mundo“, entrambi in vetta alle classifiche in qualità di progetti in lingua spagnola maggiormente apprezzati dal pubblico.

L’uscita del brano è stata annunciata dallo stesso artista sul proprio profilo ufficiale di Instagram e di Twitter solo pochi giorni fa, lo scorso 4 maggio; in contemporanea, Bad Bunny ha reso pubblica anche la copertina e la tracklist del suo sopracitato nuovo album da solista, “Un verano sin ti”, di futura pubblicazione e comprendente 23 canzoni.

Significato della canzone

“Moscow mule” è un brano allegro e vivace incentrato su un’avventura, che non è nulla di serio ma che comunque coinvolge i due partner (“non siamo niente, ma siamo coinvolti da un po’“).

Nel video musicale, si vede una donna che incontra Bad Bunny, e da quel momento inizia la loro folle giornata: i due si baciano, cantano, ballano, e alla fine, nudi, danzano dentro e fuori dall’acqua, felici e spensierati.

Traduzione del testo

[Intro: Bad Bunny]

Se non ti scrivo, non mi scrivi, ehi

Se vuoi, ti cercherò, so dove abiti

Forse oggi ti detesti

Ma dentro di te c’è la gioia

[Ritornello: Bad Bunny]

Se vuoi, te lo tolgo

Due drink e sai che divento canaglia

Non siamo niente, ma siamo coinvolti da un po’

WhatsApp senza la foto profilo, non salva il mio contatto

Ma lo tiro fuori

Due drink e sai che divento canaglia

Non siamo niente, ma siamo coinvolti da un po’

WhatsApp senza la foto profilo, non salva il mio contatto

[Verso 1: Bad Bunny]

Tutto è sott’acqua

Tesoro, andiamo verso il quarto trimestre

Nell’Urus mangiare ‘alla pari’

Ti affascinerò intensamente così non mi paragoni, ehi

Stai attenta con quei jeans, si romperanno, ehi

Spezzerò quel bottino, ehi

Non so se ti rivedrò

Se domani perderò

Sei un giocatore, mi hai reso un crossover

Questa volta hai fatto finire il gioco

perché non posso dimenticare

Il twerking che è diventato virale

Dimmi se rimani domani

Dopo l’allarme te lo darò, ehi

Oggi non lavorerai

Ah no

[Ritornello: Bad Bunny]

Se vuoi, te lo tolgo

Due drink e sai che divento canaglia

Non siamo niente, ma siamo coinvolti da un po’

WhatsApp senza la foto profilo, non salva il mio contatto

Ma lo tiro fuori

Due drink e sai che divento canaglia

Non siamo niente, ma siamo coinvolti da un po’

WhatsApp senza la foto profilo, non salva il mio contatto

[Verso 2: Bad Bunny]

Mi piacciono così, esigenti

Mamma, quanto sembri ricca quando sei nuda

Forse non hai sentito quello che ho sentito io

Ma ti devo ancora una notte nella suite

Per darti un tavolo

Dai, mamma, parla

Sei un diavolo

non fare

Per darti un tavolo

Dai, mamma, parla

Sei un diavolo

non fare

[Ponte: Bad Bunny]

No, no, no, no (No, no, no, no)

No, no, no, no (No, no, no, no)

No, no, no, no (No, no, no, no)

[Verso 3: Bad Bunny]

Non so voi

Ma vorrei svegliarmi nudo

Su una spiaggia di Bali, o altrimenti di Cancun

Chiedi un altro Moscow Mule, ehi

Sono in nota, nota

vieni a schiantarti

con me scopano

Tesoro, sei grande

Ma oggi sono in nota, nota

vieni a schiantarti

Con me scopano, eh

Fanculo loro, ehi

[Outro: Bad Bunny]

Mamma, vuoi twerkare

vuoi twerkare

tu vuoi muovere il tuo bel didietro

vuoi muovere il tuo bel didietro

Mamma, vuoi twerkare

vuoi twerkare

vuoi muovere il tuo bel didietro

vuoi muovere il tuo bel didietro.