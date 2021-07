Bad Bunny è davvero sulla buona strada poiché un mese dopo aver pubblicato la sua canzone spagnola e giapponese “Yonaguni”, ha pubblicato un nuovo singolo chiamato “De Museo”, che strizza l’occhio al nuovo film della saga con Vin Diesel “Fast and Furious 9“. La canzone appena rilasciata non ha mai fatto parte della tracklist ufficiale del film.

“Sì, il tempo passa, passa e non si ferma”, canta Bad Bunny. “Sto invecchiando e ieri ero un bambino, ehi, i problemi vanno e vengono, ehi, con il mio Dio sono sempre grato per tutto quello che ho realizzato e vissuto. Per tutte le volte che ho pianto e riso.”

Il nuovo brano è stato un lancio a sorpresa del rapper, cantante e cantautore portoricano. Il brano è attualmente disponibile sul suo canale YouTube ufficiale e su Spotify. Nonostante il rapper 27enne non promuova affatto la canzone sui suoi account di social media, “De Museo” ha rapidamente conquistato un posto nell’elenco delle tendenze musicali, così come Yonaguni. Parlando della sua musica, il rapper vincitore del Grammy Award è conosciuto ai più per le sue canzoni “Dakiti”, “MIA, “Te Bote (Remix)” e “Callaita”, tra le altre.

L’anno scorso, Bad Bunny ha pubblicato un paio di nuovi album, YHLQMDLG e El Último Tour del Mundo, oltre a una raccolta di brani inediti. Bad Bunny ha anche annunciato un tour in Nord America a sostegno di El Último Tour del Mundo il prossimo anno. Il tour inizierà il 9 febbraio 2022 a Denver, in Colorado, e si concluderà il 1 aprile a Miami, in Florida.

La traduzione del testo di De Museo di Bad Bunny (In aggiornamento)

[Intro]

Il tempo passa e io sono ancora qui

Un fratello non tradisce, la famiglia non abbandona mai

Il tempo passa e io sono ancora qui

Un fratello non tradisce, la famiglia non se ne va mai

E io non sono cambiato

Per più soldi, per più donne

L’invidia non vive qui, con noi muore

E io non sono cambiato

Per più soldi, per più donne

L’invidia non vive qui, con noi muore

[Verso 1]

Sì

Il tempo passa, passa e non si ferma

Sto invecchiando e ieri ero un bambino, ehi

I problemi vanno e vengono, ehi

Ma questo è ciò che mi diverte

E io al mio Dio sono sempre grato

Per tutto quello che ho raggiunto e che ho vissuto

Per tutto quello che ho pianto, per tutto quello che ho riso

Per come sono “fratello” e come tutte le “cose” sono andate

Ehi, dal cielo mi guardano

Momento “Che l’anima è mutilata”

Eccoci attivi, boh, non dimenticarlo mai

E spero che puoi prenderti cura di noi

Eh, spero che puoi ‘prenderti cura di noi’ perché, eheh

Eh-eh, io spero che possa “prendersi cura di noi”



[Ritornello]

La strada è calda (Ehi!)

Siamo sempre nel joseo (Wuh!)

La macchina del museo (Brrum, brrum!)

La percorro perché (Brrum!)

La strada è calda (Ehi!)

Ci prendiamo cura ‘del’ brutto

E’ svenuto davanti

Qui non lo vedo (non lo vedo), ehi’