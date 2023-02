Quello che sta vivendo la città di Londra è un periodo davvero pieno di eventi e di novità. Oltre la fashion week, infatti, sono andati in scena i BAFTA 2023 che possiamo definire gli Oscar del cinema nella loro versione inglese.

Un evento imperdibile dove, ogni anno, si presentano i volti dei personaggi dei film più amati negli ultimi mesi. Tappeto rosso d’obbligo e la sfilata dei volti noti che ne approfittano per sfoggiare look inediti, ricercati e per cercare di attirare l’attenzione. D’altronde si sa, la curiosità c’è sempre a questi eventi e soprattutto è tanta la voglia di vedere quali saranno le tendenze dei prossimi mesi. Ed anche questa edizione dei BAFTA possiamo dire che non ci ha delusi. La vera regina della serata è stata, senza ombra di dubbio, Kate Middleton: la principessa del Galles è arrivata al fianco del marito William e per l’occasione ha scelto di indossare un lungo abito bianco e monospalla di Jenny Packham. Un abito che la Middleton aveva già indossato proprio in occasione dei BAFTA 2019 per dimostrarci come un vestito possa essere riutilizzato a distanza di anni, basta saper fare le giuste modifiche ed abbinarci gli accessori giusti come, in questo caso, lunghi guanti neri di velluto che sono il vero trend del momento. Tuttavia ad attirare la curiosità del pubblico sono stati gli orecchini scelti dalla Principessa del Galles che per l’occasione ha indossato un paio di orecchini con design floreale a cascata del brand Zara che costano solo 17 sterline.

Elegantissima e bellissima anche Julianne Moore che ha indossato un abito nero lungo fino ai piedi e senza spalline con apposito scialle di piume Saint Laurent, il tutto impreziosito dai gioielli Bulgari. Degno di nota anche il look dell’attrice Cate Blanchett che ha indossato un abito di Maison Margiela, già scelto per gli Oscar del 2015, e gioielli di Louis Vuitton. Elegantissima anche HoYeon Jung che ha optato per un abito senza spalline di Louis Vuitton ed un’ampia gonna a rendere l’outift scelto ancora più elegante. Louis Vuitton è stato il vero protagonista in questa serata ed anche Ana De Armas si è affidata al brand per il suo look total pink, raffinato ed elegante. Ha scelto invece un look bicolor Hayley Atwell che si è affidata a Cong Tri. Ed infine ultima promossa Leonie Hanne che con un abito di piume color cipria della collezione Unboxing Valentino primavera – estate 2023 splendeva più del solito.

Julianne Moore Cate Blanchett Hoyeon Jung Ana de Armas Hayley Atwell Leonie Hanne

Passiamo, invece, ai tre look dei BAFTA 2023 che sono stati bocciati dal popolo virtuale e che non sono piaciuti. Si sa che in queste occasioni si giocano tutte le carte per far parlare e di sicuro Anya Taylor Joy è riuscita in questo intento con il suo mini dress in velluto di Schiaparelli ed un maxi scialle che, per molti, le dava più l’aspetto di un divano che di una diva. Medaglia di argento per i look che non sono piaciuti a Florence Pugh che ha indossato un vestito lungo di tulle firmato Nina Ricci, colore arancione. Ed infine bocciata anche la scelta di Rosie Huntington Whiteley che, in Alaia, ha optato per un total black ed una lunga gonna che lasciava davvero poco spazio all’immaginazione.

Anya Taylor Joy Florence Pugh Rosie Huntington Whiteley

E tu cosa ne pensi dei look scelti per i BAFTA 2023? Quale a tuo parere era il più bello ed, invece, quale il meno interessante? Ti aspettiamo nei commenti!