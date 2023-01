Chi non ha mai sentito nominare o non ha ben impresso nella mente l’immagine del cerbiatto Bambi? Così tenero e dolce tanto che è nata l’espressione “Occhi da Bambi” quando si vuole ottenere un favore.

Un film del 1942 della Walt Disney e diretto da David Hand in grado di affascinare grandi e piccini e che continua, ancora oggi, ad emozionare ed a piacere. D’altronde è impossibile non amare Bambi. Tuttavia, con il nuovo lavoro in arrivo che lo vedrà protagonista vi conviene fare tabula rasa e dimenticare il famoso cerbiatto dagli occhioni dolci perché lo conosceremo in una versione horror. La notizia di un film horror in arrivo su Bambi era stata resa nota già un paio di mesi fa. Il film, dal titolo Bambi: The Reckning seguirà le orme di Winnie The Pooh: Blood and Honey, con la casa di produzione che è la stessa così come lo è il film maker Rhys Frake Waterfield. Ed a rendere noti i primi dettagli inquietanti è stato proprio il regista durante un’intervista con SFX dove ha dato alcune anticipazioni sulla nuova versione affermando che Bambi sarà:

“Una feroce macchina per uccidere”.

Winnie The Pooh: Blood and Honey

In Bambi: The Reckning il cerbiatto non avrà le sembianze del classico della Disney, coperto dai diritti, ma si baserà su Bambi, a Life in The Woods, libro di Fleix Salten uscito 1923. Inoltre, Waterfield non si ferma e rivela che il loro obiettivo è:

“Vogliamo che sia un mostruoso cervo bipede, che uccida un sacco di persone. Vogliamo che Bambi possa calpestare la testa della gente”.

Parole che lasciano un po’ sgomenti e che ci fanno capire come dobbiamo davvero abituarci all’idea che è in arrivo un altro Bambi. Per il momento non ci resta altro che aspettare l’uscita del film Winnie The Pooh: Blood and Honey, atteso nelle sale cinematografiche di tutto il mondo per il 15 febbraio, e dopo potremo farci un’idea ed immaginare come sarà il Bambi versione horror.

E tu cosa ne pensi di questa versione horror di Bambi? Condividi e ti piacciono questi film oppure preferisci i classici Disney? Ti aspettiamo nei commenti!