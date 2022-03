Un solo titolo, Bang Bang Baby. Magari al momento non vi dice nulla, ma vi assicuriamo che nel giro di pochi mesi sarà noto a tutti. Si tratta della prima serie tv Amazon Original pronta a fare il suo debutto su Amazon Prime Video. Finalmente abbiamo una data ufficiale di uscita: i primi cinque episodi saranno rilasciati il 28 aprile, mentre gli ultimi cinque episodi saranno mandati in onda a partire dal 19 maggio e sarà disponibile in 240 paesi del mondo.

Bang Bang Baby è una serie tv creata da Andrea Di Stefano e prodotta da The Apartment in collaborazione con Wildside. Sarà diretta da Michele Alhaique, Margherita Ferri e Giuseppe Bonito. Si tratta di una serie di genere crime ed era stata annunciata da Amazon Prime Video lo scorso anno, per questo è attesa con impazienza dal pubblico. Potrà contare su un cast stellare formato da Arianna Baecheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico. Ancora prima del suo debutto, si conferma già un potenziale successo. Infatti è stata scelta per essere presentata in anteprima mondiale a Canneseries, ovvero il Cannes International Serie Festival, il Festival Internazionale dedicato alla serialità giunto alla sua quinta edizione e che andrà in scena da venerdì 1 a mercoledì 6 aprile nella famosa città della Costa Azzurra. Bang Bang Baby farà parte della sezione Long Form.

Il cast di Bang Bang Baby

La trama di Bang Bang Baby

Bang Bang Baby è un crime drama ambientato a Milano alla fine degli anni Ottanta, e racconta la storia di un’adolescente timida e insicura che diventa il membro più giovane di un’organizzazione criminale, non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l’amore di suo padre.

