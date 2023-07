L’attesa per la rivelazione della playlist estiva di Barack Obama è sempre un evento molto atteso. L’ex presidente è infatti noto per il suo gusto musicale eclettico che abbraccia vari generi.

Obama ha recentemente condiviso la sua selezione di canzoni per l’estate 2023, con un trio di innovatori del country moderno, Luke Combs, Ashley McBryde e The War and Treaty, tutti presenti nella lista.

La cover di Tracy Chapman, ‘Fast Car’, eseguita dal molto popolare Luke Combs, è stata inclusa da Obama, insieme al singolo di recente pubblicazione di Ashley McBryde, ‘The Devil I Know’. Quest’ultimo brano apparirà nel prossimo album dell’artista originaria dell’Arkansas, che avrà lo stesso titolo.

Il duo marito e moglie The War and Treaty, molto amato da Holler, ha ottenuto un posto nella colonna sonora estiva di Obama. La loro canzone del 2023, ‘Ain’t No Harmin’ Me’, è entrata nella playlist. Questo brano tanto acclamato è presente nel nuovo album della coppia, Lover’s Game.

Barack Obama si impegna sempre a garantire che una vasta gamma di generi sia rappresentata nella sua selezione annuale. Spesso sono presenti un paio di canzoni country. Nella playlist estiva dell’anno scorso, ad esempio, ‘Keep Lookin’ Up’ di Kacey Musgraves e ‘The Furthest Thing’ di Maren Morris erano inclusioni notevoli da parte di Obama.

Nella selezione del 2023 di Barack Obama, insieme a Luke Combs, Ashley McBryde e The War and Treaty, compaiono anche SZA (‘Snooze’), J Hus e Drake (‘Who Told You’), Jorja Smith (‘Try Me’), Ice Spice e Nicki Minaj (‘Princess Diana’), Michael Kiwanuka (‘Love & Hate’), ‘Not Strong Enough’ di boygenius e altri.

Oltre a questa serie di nuove inclusioni, una varietà di brani classici hanno ricevuto un posto nella playlist estiva 2023 di Barack Obama, come ‘Everything Is Broken’ di Bob Dylan, ‘(Sittin’ On) The Dock Of The Bay’ di Otis Redding, ‘Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)’ di Marvin Gaye e ‘Golden Lady’ di Stevie Wonder.

Ecco la playlist completa dell’estate 2023 di Barack Obama, presentata in una tabella con due colonne per artista e titolo della canzone: