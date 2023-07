Ormai ci siamo, manca sempre meno al 21 luglio, giorno in cui è atteso il debutto, nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, il film di Barbie.

Senza ombra di dubbio si tratta di uno dei film più attesi quest’anno e che vedrà l’attrice Margot Robbie vestire i panni della bambola più amata di sempre. Certo, ci è voluto un po’ di tempo perché è già dal 2018 che si parlava di questa possibilità di trasporre in film la storia della famosa bambola bionda, ma alla fine il sogno è diventato realtà. Nel cast troviamo anche Ryan Gosling nei panni di Ken, ma anche altri volti noti a livello internazionale come Will Ferrell, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Simu Liu ed America Ferrera. Il film di Barbie sarà diretto da Greta Gerwig insieme a Noah Baubach. Di recente abbiamo assistito al successo del live action de La Sirenetta ed il film di Barbie in arrivo ha tutte le carte in regola per replicare questi risultati, se non addirittura superare il capolavoro della Disney. E se da una parte il live action de La Sirenetta ha avuto talmente tanto successo che già si pensa ad uno spin off ed a un sequel, sicuramente non sarà da meno il film di Barbie e la conferma ci arriva direttamente da chi ha avuto l’opportunità di vederlo in anteprima.

Ryan Gosling nei panni di Ken

La stampa infatti, da quando lo ha visto, non fa altro che tesserne le lodi e parlarne bene affermando come il film sia promosso a pieni voti ed aumentando, così, la curiosità del pubblico che non vede l’ora di poterlo vedere e dire la sua. Nel frattempo, i rumors parlano già di un possibile spin off sul personaggio di Ken e pare che questo spin off sia già nei piani, se non addirittura già in lavorazione, della Warner Bros. A darne la notizia è stato lo scooper Daniel Richtman. Al momento, però, siamo ancora nella fase iniziale e quindi non sono ancora stati scelti gli sceneggiatori ed i registi, anche se sembra spontaneo pensare che il protagonista sarà sempre Ryan Gosling. D’altronde quando un titolo ha gran successo ancora prima della sua messa in onda, si sa che si vuole cavalcare l’onda ed approfittarne per non deludere il pubblico. La storia insegna che funziona così anche con le serie tv che, spesso, vengono rinnovate per diverse stagioni prima dell’uscita effettiva sul piccolo schermo. A tal proposito, è stata chiesta l’opinione di Greta Gerwig, sceneggiatrice e regista di Barbie, che ha affermato:

“Onestamente, al momento, tutta la mia attenzione è diretta verso il film e nel tenere le dita incrociate per la sua uscita nelle sale. Vedremo, poi, cosa accadrà dopo”.

La Gerwig ha fornito un commento vago che, però, non ha certo chiuso le porte ad un possibile spin off su Ken ed, anzi, non ha neanche smentito la notizia. E se trovassimo proprio lei alla regia anche di questo nuovo lavoro? Questo è ciò che i fan sperano che non vedono l’ora di poter vedere il film Barbie nelle sale cinematografiche e poi, subito dopo, lo spin off su Ken.

E tu sei pronto ad andare al cinema per vedere il film di Barbie? Ti piacerebbe uno spin off su Ken? Ti aspettiamo nei commenti!